FC Groningen versterkt zich met Ahmed El Messaoudi en Joel Asoro

De komst van El Messaoudi komt niet als een verrassing. De 24-jarige Belgische Marokkaan nam afgelopen week al een kijkje in Groningen en kan zowel centraal in de verdediging als op het middenveld uit de voeten. Hij tekent in Groningen voor drie seizoenen.

Bij zijn vorige club KV Mechelen zat El Messaoudi op een dood spoor. In de eerste drie competitieduels van dit seizoen deed trainer Wouter Vrancken geen enkele keer een beroep op hem.

In de kijker

Vorig seizoen werd El Messaoudi door de Belgische promovendus verhuurd aan Fortuna Sittard, waar hij zich met vijf goals en vijf assists in de kijker speelde. Naar verluidt waren er meerdere kapers op de kust, maar FC Groningen toonde zich het meest slagvaardig.

'Voor het middenveld, waar we ruim zitten in de aanvallend ingestelde spelers, waren wij nog op zoek naar een speler die voor extra balans zorgt binnen onze selectie. Het liefst een speler met veel voetballend vermogen en fysieke kracht', zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen.

Zijn komst naar Groningen komt op een gunstig moment, omdat Mike te Wierik zondagmiddag tegen AZ geschorst is en Samir Memisevic in de lappenmand zit. Tom van de Looi, die eventueel ook centraal in de verdediging had kunnen spelen, werd woensdag door de FC verhuurd aan NEC.

Buitenspeler

Naast El Messaoudi gaat ook Joel Asoro de clubkleuren van FC Groningen verdedigen. De 20-jarige Zweed komt op huurbasis over van Swansea City. De FC heeft eveneens een optie tot koop op de Zweed bedongen.

Asoro komt uit de jeugd van Brommapojkarna en werd in het seizoen 2016-2017 opgepikt door Sunderland. Daar brak de buitenspeler in zijn tweede seizoen door bij de club uit het Championship. In 26 wedstrijden was hij goed voor drie goals en twee assists. Daarmee verdiende hij een transfer naar Swansea City, maar daar kwam hij niet veel aan spelen toe.

Beide spelers worden vermoedelijk vrijdag gepresenteerd. Of trainer Danny Buijs zondag tegen AZ meteen al een beroep kan doen op El Messaoudi en Asoro, is nog niet bekend.

