'Afmaken ganzen barbaars en nalatig van de gemeente'

Trizin Hof, hier op archiefbeeld, is niet te spreken over de beslissing om de ganzen af te maken. (Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord)

'Toen we het hoorden waren we geschokt!' Trizin Hof van Akka's Ganzenparadijs uit Dalen vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente Pekela begin juli tien ganzen heeft afgemaakt vanwege overlast bij het Heeresmeer in Nieuwe Pekela.

Akka's Ganzenparadijs vangt ganzen uit het hele land op in Drenthe en had nog wel plek voor tien Groningse ganzen. 'Het afmaken was absoluut niet nodig geweest', vindt Hof.

Bij Akka's Ganzenparadijs zijn zo'n vijftien telefoontjes binnengekomen van omwonenden die geschokt met de ganzenopvang gebeld hebben. 'Een mevrouw belde huilend met de vraag of de ganzen bij ons zaten.'

Ongedierte

Hij noemt het afmaken van de ganzen 'puur wanbestuur van de gemeente, dat ze niet hebben onderzocht of er alternatieven zijn', laat Hof weten. 'Ze gaan zomaar over één nacht ijs en hebben een ongedierteverdelger laten komen.'

'Onkruid bestaat ook niet, je kunt elk plantje als onkruid bestempelen. Op die manier kun je ganzen ook zien als ongedierte', zegt Hof vol onbegrip. 'Dit is gewoon een barbaarse methode. Vangen en doden is de meest snelle methode.'

'Achterhaald en barbaars'

'De wethouder moet excuses maken', vindt de Drentse ganzenhoeder. 'Als hij dit hoort moet hij toch ook nadenken en zichzelf afvragen: 'Was dit wel zo'n wijs besluit?''

Hof begrijpt niet hoe het kan dat de gemeente Pekela dit besluit heeft genomen. 'Gemeenten hebben het altijd over duurzaamheid. Dan is dit schrijnend. Het is een achterhaalde en barbaarse methode', benadrukt hij nogmaals.

Gemeente wist het niet

Wethouder Jaap van Mannekes van de gemeente Pekela was zich van geen kwaad bewust. 'We hebben het één en ander laten bekijken en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen andere oplossing is. We hadden geen kennis van het bestaan van de ganzenopvang. Als we het wel hadden geweten, hadden we gecheckt of ze welkom waren.'

De wethouder blijft achter zijn besluit staan om de ganzen weg te halen bij de plas. 'Ze brengen veel overlast zoals uitwerpselen. De plas is gemaakt om te zwemmen, met name voor kinderen. Die willen geen overlast van vogelpoep.'

Geen excuses

Volgens de wethouder is de gemeente juist niet over één nacht ijs gegaan. 'We hebben vorig jaar al gekeken of we er iets aan konden doen, dat hebben we een jaar uitgesteld. Dit jaar hebben we het wel gedaan.'

Op de vraag of de wethouder excuses gaat maken, zoals Hof graag wil, reageert hij ontkennend. 'Ik vind excuses overdreven. Ik heb heel veel reacties van mensen gehad, dat was ook niet mals.'

Uiteindelijk blijft de wethouder achter het, naar eigen zeggen, weloverwogen besluit van de gemeente staan. 'Een dier is een dier en een mens is een mens. Ik heb in dit geval gekozen voor de mensen.'

Lees ook:

- Poepoverlast bij zwemplas: gemeente laat ganzen afvoeren