Eerste internationale studenten trekken in noodopvang

Het loopt nog niet storm in de noodopvang voor internationale studenten in de stad Groningen. Inmiddels zijn zestien van de 120 kamers van de Esdoornflat in de wijk Selwerd gevuld.

Met de piekopvang willen de onderwijsinstellingen, gemeente en woningbouwcorporaties voorkomen dat studenten in tenten moeten slapen, zoals vorig jaar het geval was.

Drie locaties

De flat aan de Esdoornlaan is vorige week geopend voor buitenlandse studenten. De gemeubileerde kamers kosten 372 euro per maand. Studenten kunnen daar tot begin oktober terecht. Daarna wordt de flat door woningbouwcorporatie Lefier gerenoveerd.

Later deze maand gaat een tweede noodopvang open aan de Peizerweg. Daar staan tachtig bedden klaar voor internationale studenten. Als die vol is, worden studenten doorverwezen naar de derde opvang aan de Metaallaan. Daar staan nog eens honderd bedden.

Opvanglocatie The Village aan de Peizerweg in Stad (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Eén van de twintig

Johannes Rissler uit het Duitse Leipzig is één van de internationale studenten die een kamer nodig heeft in de Esdoornflat. Hij is blij met zijn kamer op de negende verdieping, waar overigens niet veel meer in past dan een bed en een tafeltje.

'Het is hier lekker rustig en ik heb een prachtig uitzicht', zegt Rissler tevreden.

De student heeft vanuit Duitsland via internet en sociale media op veel kamers gereageerd, maar hij kwam er niet tussen. 'Dat is niet gek', zegt Monique Louwes van de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) Groningen. 'Je bent één van de twintig of soms wel één van de dertig mensen die reageert. Je kunt sneller een kamer vinden door hier je gezicht te laten zien.'

Meer buitenlandse studenten

SSH regelt kamers voor internationale studenten die naar Nederland komen. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool verwachten dit studiejaar vijfhonderd extra studenten uit het buitenland.

Volgens Louwes is de piek eind augustus, een week voordat de universiteit weer begint. 'Op 26 augustus komen veel studenten om uit te pakken en de stad te leren kennen. Dan is het hier een komen en gaan.'

Geen tentenkamp

De tenten zijn dit jaar niet meer nodig, verzekert Louwes: 'We hebben drie locaties waar studenten nu terecht kunnen. Dus er is plek zat, mocht de groep toch wel weer heel groot zijn.'

Tot 9 oktober kunnen Rissler en de andere studenten in de noodopvang aan de Esdoornlaan terecht.? De piekopvang is tot stand gekomen dankzij het convenant Studenten- en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022.

Lees ook:

- Noodopvang voor internationale studenten gaat 49 euro per week kosten

- Stad krijgt 'piekopvang' voor internationale studenten

- Alles over studenten en studeren in de stad Groningen