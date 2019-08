'Komst Jumbo Grote Markt enorme impuls voor hele binnenstad'

De komst van de Jumbo in het voormalige pand van de V&D aan de Grote Markt in Groningen is goed nieuws voor de binnenstad. Althans, dat zegt Eric Bos. Hij is voorzitter van de Groningen City Club (GCC).

Door de overname van de Maripaan Groep, waar Jumbo onder valt, krijgt de supermarkt beschikking over in totaal 1800 vierkante meter.

'Zeker als je kijkt naar de noordwand van de Grote Markt betekent dit een enorme impuls. Jumbo City kan op deze plek echt iets betekenen en dat is goed nieuws voor de ondernemers aan die kant van de Grote Markt. Eigenlijk profiteert de hele binnenstad ervan.'

Nieuw warenhuis utopie

Hij denkt dat het lastig was geweest om een nieuw warenhuis, zoals we de V&D kennen, in het pand onder te brengen. 'Het is op dit moment moeilijk om voor zulke warenhuizen een winstgevende formule te bedenken. Die komen er nu dus ook niet bij', gaat Bos verder. 'Als je kijkt naar Hudson's Bay en Topshelf; dat werkte in meerdere steden niet.'

Winkels worden steeds kleiner, er ontstaan andere concepten en winkelen wordt simpelweg anders Eric Bos - Voorzitter GCC

Volgens Bos heeft de veranderende transitie in de retailsector daar mee te maken. 'Denk aan wat er vooral online gebeurt, daardoor worden winkels ook steeds kleiner, ontstaan er andere concepten en wordt winkelen simpelweg anders', concludeert hij.

Supermarktenoverschot?

Met vestigingen van de Albert Heijn in de Oude Ebbingestraat, Vismarkt en het Gedempte Zuiderdiep en al een filiaal van Jumbo in de Oosterstraat, is er aan supermarkten geen gebrek binnen de Groninger Diepenring. Bos vreest echter niet voor een overschot aan plekken om je dagelijkse boodschappen te kunnen doen.

'De formule die Jumbo City gaat bieden aan de Grote Markt is meer dan alleen een supermarkt', motiveert hij. 'Ze zullen het voor een groot deel willen hebben van mensen die hun maaltijd daar samenstellen. Nederlanders staan gemiddeld steeds minder lang in de keuken en daar anticiperen zij op door producten kant en klaar te leveren. Zeg maar het nieuwe eten en drinken in Nederland.'

