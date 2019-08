Dit weekend in Groningen: Noorderzon, historische motorraces en visserij

Het is weer weekend! En om je te helpen dat ontspannen door te komen, hebben we een aantal suggesties voor je op een rij gezet.

De Week der Besten in Vlagtwedde is vorige week al begonnen en duurt nog tot en met zondag. Zaterdagmiddag zijn er historische TT-races aan de Schoolstraat in Vlagtwedde, voor de 25ste keer. Zondagmiddag is de Strijd der Besten. Daar strijden buurten uit het dorp met elkaar op vier onderdelen. En er is meer. Wat, dat lees je hier.

Sprookjesachtig Noorderplantsoen

Normaal is het Noorderplantsoen in Stad al een van de mooiste plekken van de stad maar nu is het ook nog veranderd in een sprookjesachtig bos. Muziek en theater, eten en drinken en een opgewekt publiek voeren dan de boventoon tijdens Noorderzon.

Je kunt er onder meer zelf ervaren hoe een aardbeving voelt.



En hoe zit het eigenlijk met de Groningse inbreng op het internationale festival? Acht Grunnegers vertellen daar hier over.

Noorderzon duurt nog tot en met zondag 25 augustus. Alle formatie over het programma lees je hier.

Hoe werkt de visserij?

Hoe fileer je poon? Hoe wordt er gevist op plankton? En hoe ziet het wad eruit vanaf een vissersboot? Dat kan je zaterdagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur allemaal zelf ervaren, tijdens de Open Visserijdag in de haven van Lauwersoog.

Deelname is gratis.

Rondkijken op een vissersboot (Foto: Waddenland Groningen)



Europese finale zijspannen in Eenrum

De Europese top van het zijspanracen strijkt zondag neer in Eenrum, waar de EK-finale wordt verreden. Op de 625 meter lange baan in Eenrum draaien de coureurs de gashendel flink los.

Een dag voor het EK wordt er ook al geracet op de baan: dan rijden de Jeugd en de Nationalen.

Alle ins en outs van het evenement lees je hier.

Veel plezier!