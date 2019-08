Toch vakantiegevoel voor kinderen in Stad die niet weg gaan

Kinderen uit Stad die niet op vakantie kunnen, konden de afgelopen weken toch hun hart ophalen. Dankzij de speeltuincentrale Groningen en Jantje Beton konden ze in Selwerd, De Hoogte, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk zandkastelen bouwen, tikkertje spelen en klauteren in een klimrek.

Dat allemaal onder leiding van speelambassadeurs, zoals Danielle Heijligers. 'Het is een groot succes. Het is heel leuk om hier aan mee te werken, je krijgt echt een band met de kinderen.'

'Terug naar de basis'

Gemiddeld waren per dag zo'n dertig kinderen per speeltuin aanwezig. 'Zo hebben ze alsnog een beetje het vakantiegevoel. Alles is buiten, terug naar de basis. We gaan bijvoorbeeld knutselen, gebruiken geen technologie.'

Het gaat om een pilot, waarvan vandaag de laatste dag is. Het is volgens Heijligers nog niet bekend of er een vervolg komt. 'Maar daar hopen we wel heel erg op.'