N360 tussen Groningen en Delfzijl afgesloten bij Garmerwolde (update)

Vanaf vanavond 19:00 uur tot maandagochtend is de N360 tussen Groningen en Delfzijl afgesloten bij Garmerwolde. De afsluiting geldt voor verkeer in beide richtingen.

Dat gebeurt in verband met de aanleg van een ovonde (ovalen rotonde) bij Garmerwolde.

Omleiding

Maandagochtend om 06:00 uur gaat de weg weer open. Het verkeer wordt tot die tijd omgeleid via de Eemshavenweg (N46).

Plaatselijk gestremd

Bij Wirdum is ook een plaatselijke stremming. Tot vrijdag 23 augustus 19:00 uur is de noordelijke afslag van de N360 naar de Eekwerderweg afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via Loppersum, fietsverkeer via Wirdum.

In een eerdere versie van dit bericht stond dat de weg volledig was afgesloten, zoals de provincie in een persbericht had gemeld. Dat blijkt niet te kloppen.

