'We zeiden geen prinses, we zeiden gewoon Christina'

'Ze wilde normaal behandeld worden. Dat hebben we geprobeerd. We zeiden ook geen prinses, we zeiden gewoon Christina.' Tense Maats uit Delfzijl leerde de vandaag overleden prinses Christina kennen in 1966, toen ze in Groningen kwam studeren.

Ze werd lid van Magna Pete, de vereniging voor vrouwelijke studenten, die later is opgegaan in Vindicat. Maats was voorzitter was van de novitiaatscommissie, die verantwoordelijk was voor de kennismakingstijd voor de eerstejaars, toen de prinses aankwam.

'Oh jee, En nu?'

'De kennismaking duurde in die tijd drie weken. Wij hadden alle voorbereidingen op orde en gingen met vakantie. Tijdens die vakantie kreeg ik te horen dat prinses Christina voor Groningen had gekozen, om er te gaan studeren. Eerlijk gezegd dacht ik toen: Oh jee. En nu?'

'We hebben contact gehad, maar we hoefden niets aan te passen. Alles kon gewoon zo doorgaan. Alleen kwam er wel iemand kijken hoe het met de veiligheid van de prinses was. Aan het eind van de dag kwam er een meneer - zeer ongebruikelijk in een vrouwelijke studentenvereniging - die aan ons vroeg waar de prinses de volgende dag naartoe ging en hoe. Verder bemoeiden ze zich ook nergens mee. De prinses had ook aan ons te kennen gegeven dat ze wilde dat het gewoon ging.'

De woning aan de Quintuslaan in Stad waar de prinses een tijdje op kamers woonde, bij de familie Van Os. Mevrouw Van Os staat in de tuin (Foto: ANP)



Ondeugend

Tijdens de kennismaking logeerde Christina bij commissaris van de Koningin Fock, op diens ambtswoning aan de Ossenmarkt in Stad.

'Ze heeft ook wel eens wat ondeugends gedaan. Dat past ook wel bij haar. Op een gegeven moment wist niemand aan het eind van de dag waar ze was. We spoorden haar wel weer op, het is allemaal weer goedgekomen. Misschien dacht ze: ik doe toch lekker wat ik zelf wil. Ze kwam weer thuis bij meneer Fock. Ze was met iemand meegegaan de stad in.'

Muzikaal

'Ik heb heel leuke herinneringen aan haar. Zij zong geweldig leuk, daar hebben we ook gebruik van gemaakt. Aan het eind van de kennismakingstijd zong ze in wat wij het muzineel noemden, een combinatie van muziek en toneel. Dat deed ze geweldig!'

De prinses kwam ook een keer met haar moeder - koningin Juliana - naar de vereniging. 'Hoe zou dat gaan? Maar de koningin was heel enthousiast en wist er veel vanaf. Ze wist ook wat we deden, dat was heel leuk.'

Maats kwam de prinses enkele jaren geleden bij toeval weer tegen. 'Sinds 1966 had ik haar niet meer gezien. Maar ze herkende mij! Dat vond ik toch bijzonder. Dan heeft ze toch ook goede herinneringen aan die tijd gehad.'