Cafetariahouder Ben Schuiling: 'Stoppen? Over m'n lijk!'

Eind maart kregen de bewoners van de Zandplatenbuurt in Delfzijl te horen dat er 500 huizen in hun wijk gesloopt gaan worden vanwege aardbevingsschade. Ben Schuiling, uitbater van cafetaria Lekker Hoor! is daar niet blij mee.

Wat heet. Schuiling is boos, zo ondervond verslaggever Elwin Baas 'Op Fietse deur Grunn'.

Klanten kwijt

'We hebben acht jaar lang ons best gedaan', zegt Schuiling, 'en veel geïnvesteerd, terwijl er hier bovendien drie meisjes lopen die hier hun brood verdienen. En dan zeggen ze wel: ondanks de sloop raak jij je klanten niet kwijt, maar ik moet dat nog maar zien.'

Alle woningen rondom de cafétaria van Schuiling (zie video) gaan straks tegen de vlakte.

Schuiling: 'Sommige mensen krijgen een andere woning, maar er zijn er ook mensen van een jaar of 75 die twee keer moeten verkassen. Dat is niet normaal.'

Vriendenkring

Het is bovendien z'n klantenkring. 'Het is meer m'n vríéndenkring geworden', verbetert Schuiling. 'We kennen iedereen. We weten precies wanneer er een baby'tje wordt geboren, en als er iemand overlijdt gaan we naar de begrafenis. We zijn dag en nacht met deze mensen bezig.'

Schuiling wil er maar mee zeggen: z'n cafetaria heeft een sociale functie in de Zandplatenbuurt in Delfzijl-Noord.

Drie keer overvallen

'We zijn drie keer overvallen', zegt hij, 'En dat is ook weer helemaal goed gekomen. Nee, ik heb nooit gedacht om te stoppen. Over m'n lijk. Wat moet ik dan gaan doen? Ik ben 60 jaar, en dit is m'n lust en m'n leven.'

Ik ben drie keer overvallen, maar dat is goed gekomen. Die jongens hebben hier hun taakstraf doorlopen. En nu bak ik halal voor ze Cafetariahouder Ben Schuiling

Maar die overvallers, kwamen die hier ook uit de wijk?

Schuiling: 'Ja, die komen hier gewoon hun patatje halen, net als hun opa's en oma's. Die jongens hebben hier ook hun taakstraf doorlopen. Na overleg met de officier van justitie. 'Hebben we nog nooit meegemaakt', zeiden ze. Maar wij hebben het negatieve naar het positieve omgezet.'

Halal patat

'Wij bakken nu ook halal, voor diezelfde Turken', vervolgt Schuiling, 'Dat wordt alleen maar gewaardeerd, tot in de moskee toe. We kregen bloemstukken van de Turkse moskee in Enschede. Zo kun je er ook mee omgaan.'

Maar ja, die sloop dus. 'De gemeente zegt: eerst komen de bouwvakkers. Maar aan bouwvakkers heb ik niks. Die zijn leuk voor de vrijdagmiddag, maar die komen niet iedere dag hun patatje en hun broodje hamburger halen. Zeker, er wordt gesproken over compensatie voor de middenstand, maar ik moet dat nog maar zien. Die Wiebes heeft al zóveel belooft...'

Niemand weet wat

Wanneer er wordt begonnen met de sloop? Ben Schuiling haalt de schouders op. 'Niemand weet wat. Dat is ook het frustrerende.'

Lees ook:

- Sloop Zandplatenbuurt hakt erin: 'Dit slaat in als een bom'