Roelf B. krijgt hulp van tweede, Nederlandse advocaat

Roelf B., de atleet uit Stadskanaal die in Hongarije vastzit op verdenking van drugshandel, krijgt hulp van PrisonLAW. Deze stichting biedt juridische hulp aan Nederlanders die in het buitenland in de gevangenis zitten.

PrisonLAW is opgericht door de Amsterdamse advocaat Rachel Imamkhan. Eén van de bekendste zaken, waar zij bij betrokken was, is die van Romano van der Dussen. Hij zat twaalf jaar in een Spaanse cel, nadat hij ten onrechte was veroordeeld voor drie zedendelicten.

Eerst overleggen met ouders

Over de zaak van Roelf B. wil Imamkhan niet veel kwijt: 'Ik ben net terug van vakantie en pas net bij deze zaak betrokken. Ik moet me er nog in verdiepen. Bovendien wil ik eerst overleggen met de ouders van mijn cliënt, voordat ik hierover uitspraken doe.'

Imamkhan is bekend met de ins and outs van het Hongaarse rechtssysteem. Ze stond in het verleden meerdere Nederlanders bij, die in Hongarije zijn veroordeeld voor een drugsmisdrijf.

Kanttekening

'Hongarije heeft een rechtsstelsel, dat vergelijkbaar is met het Nederlandse. Het is geen derdewereldland. Ook daar kennen ze het beginsel van vervroegde vrijlating, als twee derde van de straf is uitgezeten', zegt de advocaat.

Ze plaatst wel een duidelijke kanttekening: 'Ik lees in de media dat een veroordeelde Nederlander zijn straf in zijn eigen land mag uitzitten. Maar dat is nog maar zeer de vraag.'

Een aantal jaar geleden werd een cliënt van Imamkhan in Hongarije veroordeeld tot tien jaar cel, nadat hij op het Sgizet-festival op drugshandel was betrapt. Inderdaad hetzelfde festival, waar vorige week ook B. en zijn metgezel Gert-Jan N. tegen de lamp liepen.

Gelijkheidsbeginsel

Imamkhan: 'Die man wilde destijds graag zijn straf in Nederland uitzitten. Maar dat kon niet, omdat de strafduur dan worden verlaagd naar Nederlands recht. Hij zou dan zes jaar krijgen.'

'In Nederland staat namelijk op drugshandel een maximale straf van twaalf jaar, mits er geen sprake is van een criminele organisatie. Maar in Hongarije zijn de maximumstraffen voor dit soort vergrijpen veel hoger. Mijn cliënt was bereid tien jaar in de cel in Nederland te zitten. Toch ging dat niet door. Nederland weigerde, omdat ons land vasthoudt aan het gelijkheidsbeginsel. En daar ging Hongarije niet mee akkoord.'

Verouderde en overvolle gevangenis

Imamkhan kent de gevangenis in Boedepest waar B. en N. in voorarrest zitten. Ze was er voor het laatst in 2015 om een cliënt te bezoeken. 'Het is een verouderd gebouw en overvol. Niet te vergelijken met Nederlandse gevangenissen. Om die reden weigerde het Amsterdamse gerechtshof in 2015 de uitlevering van een Hongaar, die in ons land was veroordeeld. Inmiddels zijn die uitleveringen wel weer toegestaan.'

Imamkhan werkt samen met de Hongaarse advocaat van B. 'Dat doe ik altijd. Ik verdiep me in het dossier en lees en denk mee. Verder overleg ik dus met de familie en cliënt.'

Belangenverstrengeling

Kan ze ook iets betekenen voor N., de andere Knoalster die samen met B. werd aangehouden? 'Dat hangt er vanaf. Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling.'

Imamkhan heeft geen idee wanneer de zaak van haar cliënt voor de rechter komt. 'Dat kan wel twee tot vier jaar duren. Het onderzoek is in volle gang.'

Lees ook:

- 'Met 7000 xtc-pillen naar een festival, hoe naïef kun je zijn?'

- 'Strafzaak voor Knoalsters in Hongarije kan nog wel jaren duren'

- Hongaarse politie vindt meer drugs in auto en kluisjes Roelf B. (update)