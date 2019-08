Intrilwerkzaamheden zomerstremming vrijdagmiddag klaar

Het leverde wat extra overlast in de avonduren op de afgelopen week, maar met resultaat: het intrillen van 870 damwandplanken, waarvoor de zuidelijke ringweg deze zomer gedeeltelijk afgesloten is, zit er bijna op.

Aannemer Combinatie Herepoort liep een week geleden nog flink achter met de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, maar heeft die vrijwel volledig ingelopen.

'Blij'

Woordvoerder André Bakema is blij dat er zaterdag en volgende week geen damwandplanken de grond meer ingetrild hoeven te worden. 'De opgelopen achterstand is ingehaald, maar wel met overlast.'

'Het moet nu echt ophouden'

Bakema kreeg de afgelopen week meer telefoontjes dan eerder, en daaronder vijftig meldingen van geluidsoverlast. 'Het moet nu toch echt ophouden', zeiden mensen. 'Maar dan moeten we 'nee' verkopen. Het werk moet nu eenmaal af.'

Asfalt

Terwijl de laatste damwandplanken de grond in gaan, beginnen de asfalteerwerkzaamheden ook al. De weg tussen het Julianaplein en knooppunt Euvelgunne is in zo'n slechte staat dat dat nodig is.

Of de weg misschien al wat eerder open kan, nu het zo voortvarend loopt? Bakema helpt ons uit de droom. 'We zijn nog een paar dagen aan het asfalteren, er moeten nog lijnen worden aangebracht en de borden moeten op hun plek. Dat gaat dus niet gebeuren.'

Patatje

Hoe dan ook, de damwandplanken zitten er bijna in. 'Rond half vijf, vijf uur zijn we helemaal klaar', verwacht Bakema. Of de bouwvakkers dan samen een patatje gaan eten? 'Dat lijkt me wel, dat hebben ze wel verdiend.'

