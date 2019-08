FC Groningen met één wijziging tegen AZ

Door de schorsing van Mike te Wierik is Van Hintum voor trainer Danny Buijs op dit moment de enige optie om de aanvoerder te vervangen.

Nieuwe aanwinsten

Nieuweling Ahmed El Messaoudi zou ook centraal achterin kunnen spelen, maar start niet in de basis. Dat geldt ook voor de andere aanwinst, de Zweed Joel Asoro, die ook op de bank plaatsneemt. Beide spelers zijn wel speelgerechtigd tegen AZ.

'Ze hebben voor het eerst een stukje meegetraind en ik kijk er positief naar. Ik heb veel contact met Mark-Jan Fledderus, dus ik wist waar hij mee bezig was. We willen alle posities dubbel bezet hebben en dat hebben we nu vrij aardig voor elkaar. De transfermarkt is alleen nog niet afgelopen, dus er kan altijd nog het één en ander gebeuren. We lopen nu alleen niet achter de feiten aan', aldus Buijs.

Doan aanvoerder

Ritsu Doan zal zondag de aanvoerdersband dragen bij absentie van Mike te Wierik en Samir Memisevic. Het is voor het eerst dat de begeerde Japanner de band vanaf de aftrap om de arm heeft.

Volgens trainer Danny Buijs gaat de middenvelder goed om met de situatie rondom een eventuele transfer. Zo wordt PSV genoemd als geïnteresseerde club. 'Ik heb nog niet met Doan gesproken, omdat ik ook niet te horen heb gekregen of er iets rondom hem speelt', zegt de oefenmeester.

'Vorig jaar werd ook in elke transferperiode veel over hem gezegd in de media. Het is leuk om te zien hoe hij zich daarin ontwikkeld heeft en ermee omgaat. Dat mag hij zondag laten zien. Ik denk dat hij het nu beter voor elkaar heeft. Dat zie je aan zijn lichaamshouding, hoe hij traint, maar ook hoe hij erbij is met zijn hoofd.'

'Eigen ding doen tegen AZ'

'AZ is gewoon een top-4 club. Zelfs als je ze vergelijkt met vorig seizoen, voetballen ze soms wat gemakkelijker dan top-3 clubs. Het is het belangrijkste dat we ons eigen ding gaan doen. Nu gaan we ons meten met AZ en kunnen we zien hoever we zelf zijn. Kunnen we meedoen of worden we afgestraft?', vraagt Buijs zich af.

Of het voor Groningen een voordeel is dat de wedstrijd op het kunstgras in Den Haag wordt gespeeld, weet Buijs niet. 'Daar heb ik oprecht nog niet over nagedacht, maar dat zullen we zien.'

FC Groningen speelt zondag overigens met rouwbanden vanwege het overlijden van oud-speler Dejan Curovic.

