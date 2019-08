Strunck kijkt ogen uit in eerste week bij FC Groningen: 'Wil nu minuten maken'

Strunck is een centrale middenvelder, die ook op de rechtsbackpositie kan spelen. Het was onder meer zijn multifunctionaliteit die de interesse van FC Groningen wekte. Afgelopen zondag werd zijn komst wereldkundig gemaakt.

'Ik heb maandag voor de eerste keer getraind en het zijn ook daarna goede trainingsdagen geweest', blikt de Deen terug.

Eerste indruk

Inmiddels heeft hij al een indruk van zijn nieuwe leefomgeving gekregen. 'Groningen is een mooie stad, de trainingsfaciliteiten zijn eveneens uitstekend en tot dusver is iedereen heel aardig tegen me. Ik denk dat ik het hier wel naar mijn zin ga hebben.'

Omdat hij bij zijn vorige club FC Nordsjælland geen uitzicht had op een vaste plek bij de basiself, besloot hij om verder te kijken. 'Er was nog een aantal andere Deense clubs geïnteresseerd, maar toen ik hoorde dat FC Groningen ook interesse had, had ik mijn keuze eigenlijk al gemaakt. Ik weet dat spelers als Virgil van Dijk, Arjen Robben en Luis Suárez hier hebben gespeeld en ook over de stad hoorde ik goede verhalen.'

Eén doel

Strunck heeft voorlopig maar één doel bij zijn nieuwe werkgever: 'Zoveel mogelijk minuten maken als maar kan. En ik weet dat dat niet eenvoudig wordt, maar ik wil gewoon graag het allerbeste van mezelf laten zien.'

