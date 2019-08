Asoro onder indruk van FC Groningen: 'Wat is dat stadion groen hè?'

'En of ik FC Groningen ken', gaat hij verder. 'Er hebben hier veel talentvolle spelers gespeeld zoals Robben, Van Dijk, Suárez en Koeman. Vorig seizoen volgde ik de Eredivisie ook een beetje en ik wist ook dat Simon Tibbling hier gespeeld heeft, ik ken hem nog vanuit mijn jeugd. Ik heb me bij hem laten informeren over FC Groningen en hij was alleen maar positief.'

Jongste debutant Sunderland

Asoro maakte al op zijn vijftiende de overstap van Zweden naar Engeland. Sunderland pikte de Zweedse jeugdinternational op bij zijn club Brommapojkarna. Na één seizoen in het jeugdteam werd hij de jongste debutant ooit van The Black Cats. Hij speelde zich er in de kijker bij Swansea City, dat hem naar Wales haalde.

'Dat ik al zo jong mocht debuteren bij Sunderland had ik niet eens durven dromen, maar de trainer wilde dat ik zou spelen', blikt hij terug.

'Eredivisie geen stap terug'

Dat hij niet aan spelen toe kwam in Swansea en nu bij FC Groningen is neergestreken, ziet hij niet als een stap terug. 'De Eredivisie vind ik een prima competitie. Ik heb vorig jaar Ajax, PSV, Feyenoord en AZ zien spelen en die lieten prima voetbal zien.'

'Ik ben erg blij dat ik nu in Groningen ben', benadrukt de vleugelaanvaller. 'Ik was meteen onder de indruk van het grote stadion en je speelt hier mooi dicht op de fans. En wat is het groen hè? Dat maakt me vrolijk. Je kunt het hier wel vergelijken met hoe het in Swansea is.'

Op eigen benen

Asoro, die Nigeriaanse roots heeft, woonde gedurende zijn carrière bij Sunderland en Swansea City samen met zijn moeder. Maar in Groningen staat hij voor het eerst op eigen benen. 'Ze vond dat het daar wel tijd voor werd', zegt hij lachend. 'Maar ze gaat me zeker een paar keer bezoeken.'

