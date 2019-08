'Ik kan bij FC Groningen nog meer leren en verder groeien'

Want de 24-jarige Marokkaan die ook over een Belgisch paspoort beschikt, kwam al een poosje niet meer voor in de plannen die KV Mechelen met hem had. Een verhuurperiode bij Fortuna Sittard bood vorig seizoen uitkomst en met vijf doelpunten en vijf assists had hij een aanzienlijke bijdrage aan de rechtstreekse handhaving van de Fortunezen.

Trainer met andere plannen

Bij aanvang van dit seizoen keerde hij weer terug naar Mechelen. 'Vorig seizoen was een mooi jaar voor Mechelen, waarin ze de competitie (het Belgische tweede niveau, red.) en de beker wisten te winnen. Er is dit seizoen een nieuwe trainer en hij heeft zijn plannen. Daar kwam ik niet in voor', legt hij uit.

'Ik wilde graag terugkeren in de Eredivisie omdat ik daar vorig seizoen een mooi jaar heb gehad met Fortuna', gaat hij verder. 'En Fortuna is een mooie club. Maar ik denk dat ik hier in Groningen nog meer kan leren en verder kan groeien.'

Fit

El Messaoudi had de keuze voor FC Groningen al gemaakt, nadat hij begin deze week een bezoek aan Stad bracht. Hij moest echter geduld opbrengen omdat FC Groningen en KV Mechelen er onderling nog uit moesten komen.

Wat het Groningse publiek van de fysiek sterke Marokkaan kan verwachten? 'In wil gewoon mijn voetbal laten zien, ik geef altijd honderd procent en dat zal ik altijd blijven doen. Als ik zondag tegen AZ mag meedoen, ben ik er klaar voor. Ik ben fit.'

