Groningse veteraan Patrick (45) rijdt en herdenkt 'meest heroïsche wielerkoers ooit'

De wielerkoers start vandaag en voert langs loopgraven in België, Frankrijk en Luxemburg. Honderd jaar geleden was de eerste editie, ook wel de meest heroïsche wielerkoers ooit genoemd.

Het is een eerbetoon aan de miljoenen gesneuvelde militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Trainen, trainen en trainen

Drie Nederlandse veteranen doen mee, waaronder Woldinga, als enige Groninger. Hij zat vijftien jaar lang bij Defensie en heeft gediend in Bosnië (1996) en Afghanistan (2006). Die oorlogen hebben - tot op de dag van vandaag - zijn sporen nagelaten bij hem.

De meeste etappes zijn ruim driehonderd kilometer lang. 'Het enige wat je kunt doen, is heel veel duurkilometers maken. Trainen, trainen en nog eens trainen', zegt Woldinga met een glimlach.

'Zeventien jaar niet huilen'

De Groningse veteraan maakte zijn eerste wielerkilometers in 2007. Als uitlaatklep. Net als veel andere veteranen kreeg hij de verschrikkingen van de oorlogen niet van zijn netvlies. 'Toen bleek ik ook PTSS te hebben.'

'Ik kon zeventien jaar niet huilen. Bij een begrafenis was iedereen, honderd man, in tranen, maar ik toonde geen emoties', vertelt Woldinga openhartig.

Dankzij het wielrennen kreeg hij weer energie. 'Ik dacht mij aangesloten te hebben bij een tourclub, maar dat bleek een wedstrijdploeg te zijn. Dat waren absoluut geen rustige rondjes. Maar ik kon het prima volhouden, ik rijd zo 250 kilometer op een dag, zonder dat ik echt moe ben.'

Het parkoers staat afgedrukt op het shirt van Woldinga (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Loodzware tocht

Honderd jaar geleden was de eerste Omloop van de Slagvelden. In zeven dagen tijd gingen de renners langs de slagvelden van het westelijk front. Het was een barre tocht, soms door hagel en sneeuw, langs bomkraters en door loopgraven. Slechts 21 van de 87 deelnemers bereikten de finish.

'Wij fietsen nu gewoon over de de weg, dus dat maakt het wel ietsjes makkelijker', zegt Woldinga. Met zijn deelname herdenkt hij de 23.000 Nederlandse militairen die omkwamen in oorlogen en conflicten. 'Dit betekent best veel voor me. Elke veteraan of militair blijft een stuk familie, zo zien we elkaar.'

Meedoen belangrijker dan winnen

De Groninger rijdt samen met twee andere veteranen en wordt gesteund door het Veteraneninstituut. Het gaat niet om de wedstrijd, maar om het uitrijden. Dat wordt nog een flinke uitdaging, want materiaalpech moet hij zelf oplossen:

'De fiets wordt helemaal verzegeld. Ik mag nog wel een bandje plakken, maar ik moet hem op dezelfde fiets uitrijden. Ik hoop dat hij het houdt.'

De onderkant van de speciaal gemaakte wielerbroek die Woldinga draagt (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Originele route

De veteraan kijkt uit naar de finish op vrijdag 30 augustus. 'Het zijn heel veel kilometers in acht fietsdagen. Mijn conditie is goed, maar je moet altijd kijken hoe je lichaam het houdt.'

Net als honderd jaar geleden doen ook deze editie 87 wielrenners mee. De koers gaat zoveel mogelijk langs de route van een eeuw geleden. De start- en finishplaats is het Vlaamse dorp Oosteekloo, waar het weekend na de finish de Vredesfeesten beginnen.