Expeditie Grunnen: ontmoet fans uit Twente

'Moi', horen we ineens in Bellingwolde. 'Wij komen uit Twente en we zijn fan van Expeditie Grunnen.' Jason en Marjolein van den Berg zijn vanuit Twente naar Groningen gereden voor een foto met het team van Expeditie Grunnen.

'We kijken ieder weekend en via de site is het busje te volgen. Wij dachten dat gaan we een keer doen als we niks te doen hebben', vertelt Jason. Zo gezegd, zo gedaan daar stonden deze diehard fans uit Twente ineens in Bellingwolde.

