Warming-up: AZ - FC Groningen

Het zal deze middag een bijzondere wedstrijd worden in Den Haag. Alleen al vanwege het feit dat beide teams eigenlijk een uitwedstrijd spelen. Daardoor zullen er een stuk minder supporters bij aanwezig zijn, dan bij een normale thuiswedstrijd van de ploeg uit Alkmaar. De verwachting is dat toch nog zo'n 8.000 mensen de wedstrijd zullen bijwonen.

De vorm: FC Groningen

Het team van Danny Buijs staat er voetballend gezien keurig op. Het spel tegen FC Twente (voor de rode kaarten) was iets waarop voortgeborduurd kan worden. Het enige wat de ploeg zich kon verwijten was dat er niet gescoord werd.

Kaj Sierhuis speelde een prima voorbereiding, maar het lukt de jonge aanvaller tot nu toe maar niet om het net in de eredivisie te vinden. Vorige week miste hij een strafschop en een velddoelpunt zat er ook niet in.

Omdat Charlison Benschop de hele week ziek was zal hij niet in de basis beginnen, wat anders misschien wel een optie was geweest. Sierhuis zal dan ook getergd zijn om er wederom alles aan te doen om te scoren. Hard werken kan je hem in ieder geval niet verwijten.

Het was ook de week van de aankopen bij FC Groningen. Joel Asoro, Ahmed El Messaoudi en Nicklas Strunck werden aangetrokken om de selectie van FC Groningen te versterken. Ze zullen allen meereizen met het team van Danny Buijs, maar vanwege een gebrek aan wedstrijdritme start geen van allen in de basis.

De vorm: AZ

AZ is momenteel in bloedvorm. Aan het begin van deze speelronde stond het team van oefenmeester Arne Slot op de eerste plaats in de eredivisie. Oud-Groninger Oussama Idrissi scoorde al drie keer en is één van de opvallende spelers.

Tevens hoefde oud-FC'er Marco Bizot dit seizoen nog niet te vissen. De doelman heeft nu al vijf wedstrijden op rij de nul gehouden.

Vanwege de situatie met het stadion van AZ, wordt de wedstrijd dus gespeeld in Den Haag. Het is nog niet duidelijk in welke stadions AZ verder allemaal gaat spelen. Duidelijk is wel dat het eigen stadion in ieder geval een tijd uit de roulatie is.

Waar moeten we op letten?

Lukt het FC Groningen om voetballend mee te komen met de thuisploeg of zal het team van Danny Buijs ervoor kiezen om toch wat defensiever voor de dag te komen. Volgens Buijs worden er enkele 'accenten' gelegd, maar gaat Groningen wel proberen om in ieder geval mee te voetballen. Toch is voorzichtigheid geboden, want AZ kan levensgevaarlijk zijn. Helemaal met voetballers als Idrissi, Boadu en Stengs.

Historie

FC Groningen speelde dertig keer een uitwedstrijd tegen AZ. Slechts vier keer won Groningen, tien keer werd het gelijk en zestien keer werd er verloren. In 2013 won Groningen voor het laatst. Toen werd het 0-1 dankzij een doelpunt van Andraz Kirm.

FC Groningen Live

De wedstrijd AZ – FC Groningen begint om 16.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 16.30 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Barend Beltman is de analist in de studio.

De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Samir Memisevic (geblesseerd), Mike te Wierik (geschorst)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Van Hintum, Itakura, Absalem; Matusiwa, Lundqvist, Gudmundsson, Hrustic; Doan en Sierhuis.

Lees ook:

- FC Groningen speelt definitief in Den Haag tegen AZ

- Rode kaart Lundqvist geseponeerd; Te Wierik één duel geschorst