Rondje Groningen dompelt zich onder in kunst en cultuur

1) Crea bea

Een mooie manier om te genieten van de plafondschilderingen in de kerk van Noordbroek.

2) Vietnamees straatbeeld in Stad

De Vietnamese kunstenaar Nguyen The Son houdt er wel een beetje van om verwarring te zaaien en bracht onlangs het dagelijkse straatbeeld in Vietnam tot leven in Groningen. Hoe dat eruitziet is vanaf zaterdag te zien in Academie Minerva. Hieronder vast een voorproefje.

3) Beertster handbikesucces

Melanie Helweg uit Beerta mag zich sinds afgelopen weekend de beste handbiker van ons land noemen in haar klasse. In Valkenburg vonden de laatste van in totaal dertien wedstrijden plaats, en was ze - andermaal - met afstand de beste. Lekker bezig, Melanie!

4) Zeemeerman

Muzikant en videomaker Colin Mooijman uit Groningen durft in zijn nieuwe videoclip 'Niet zo serieus' de sprong in het diepe niet te maken. Maar even later voelt hij zich als een vis in het water van De Papiermolen. Sterker nog, hij verandert in een zeemeerman!

5) Opnieuw verliefd

Dat er tijdens Noorderzon fraaie foto's van het festival de revue passeren, is elk jaar vaste prik. Des te mooier als de invalshoek een keer verschilt. Fotograaf Peter Wiersema legde het tafereel van bovenaf vast. En dat ziet er wonderschoon uit.

6) Scriptieprijs

Aan het ploeteren aan je scriptie? Behalve een diploma kan je er ook nog een aardig geldbedrag en de eeuwige roem mee verdienen...

7) Mooi Groningen...

Dagblad Trouw heeft smaak: vier goede redenen om NU naar Groningen af te reizen.

8)...en druk Groningen...

Met die laatste reden zijn meer mensen het eens...

9) ...en goedkoop Groningen

Catharina en Herman vonden nog een vijfde reden: de prijzen!

10) Schierste Ploatsnoam gaat landelijk

Een ieder die een beetje afweet van Jipsingboermussel kent de geschiedenis van NPO Radio 2-dj Rob Stenders met de plaats. In 1999 kwam hij er op bezoek nadat een luisteraar uit Jipsingboermussel bij hem in de uitzending kwam. Je kan wel raden wat Stenders de 'Schierste Ploatsnoam' vindt.. Stemmen op de Schierste Ploatsnoam kan via deze link.

11) Achterop de scooter

En wie zegt dat je niet rustig een dutje kan doen op de Vismarkt?

