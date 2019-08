Bevingsgedupeerde: 'Ons huis is nu net een bunker'

Met een lach op zijn gezicht staat Arne-Jan Bugel op de oprit van zijn huis in Oldenzijl. Hij is aan het opruimen. Na een jaar met zijn gezin noodgedwongen in een caravan te hebben gewoond vanwege bevingsschade, wonen ze net weer in hun eigen huis. Een veilig huis.

'Ja, het was krap met z'n vieren in zo'n kleine ruimte leven en dat een jaar lang. Maar wij hadden een goed vooruitzicht', vertelt Bugel. 'Er zijn mensen die wonen in een onveilig huis en die hebben geen vooruitzicht. Dat is schrijnend en oneerlijk.'

Bunker

Het huis van de familie Bugel in Oldenzijl is compleet verbouwd. Een deel van het huis is gesloopt, het dak is er compleet af geweest. 'Om ons huis zit nu een ring van beton. Er is zo veel beton, het is nu net een bunker.'

Gelukkig

'Mijn vader heeft het huis ontworpen', vertelt Bugel. 'Het fijne is dat je nu een gevoel van zekerheid hebt. Vijftien jaar geleden kochten we dit huis en door de aardbevingen zit je de hele tijd in onzekerheid. Het was voor ons geen optie om hier weg te gaan. We zijn verknocht aan het Groninger land, het uitzicht hier, wij voelen ons hier gelukkig.'