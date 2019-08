Hekken dierenweide doorgeknipt: herten vluchten het bos in

'Zaterdagavond of zondagmorgen is het hek doorgeknipt', zegt Harrie Schutte van de dierenweide. ' Er lagen afvalstukjes naast. Een paar jaar geleden is het hier ook al een of twee keer gebeurd. Verderop bij een andere dierenweide was het bijna iedere week raak.'

Het bos in

Zondagochtend werd geprobeerd de dieren weer naar de weide te krijgen, maar door de drukte vluchtte het duo het naastgelegen Pagebos in. Schutte hoopt dat de dieren zodra het gaat schemeren weer naar huis komen.

Hopelijk tippen mensen ons als ze er zijn, zodat we de hekken dicht kunnen gooien Harrie Schutte - Dierenweide Maarsveld

'Alle andere dieren zitten opgesloten in een ander gedeelte, dus de hekken staan open, zodat ze gewoon het veld weer op kunnen. Ik heb de hooiruif volgegooid met hooi van de manege naast ons. Hopelijk tippen mensen ons als ze er zijn, zodat we de hekken dicht kunnen gooien.'

'Ze zijn te bang'

Schutte benadrukt dat actief op zoek gaan averechts werkt. 'Als ze in de buurt zijn van de dierenweide, kunnen we ze eventueel met grote netten de goede kant opdrijven. Als mensen ze tegenkomen in het bos, dan heeft het geen zin om ze daar te proberen te vangen. Ze zijn te bang en schieten alle kanten op.'