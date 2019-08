FC Groningen verzuimt te winnen bij AZ

Vooraf zal menig FC'er hebben getekend voor een punt bij AZ. Maar toen scheidsrechter Gözübüyük negentig minuten later affloot en er 0-0 op het bord stond, was er bij de meeste Groningers tóch sprake van een wat katerig gevoel. Want er had méér in gezeten.

Een saillant incident vlak voor het begin van de wedstrijd in het Car Jeans Stadion: hoewel de Japanner Ritsu Doan wel de warming-up meedeed, werd vlak voor het begin van de wedstrijd besloten dat hij tóch niet ging spelen.

'Hoofdpijn'

'Hij heeft hoofdpijn', gaf trainer Danny Buijs als verklaring. Maar in Den Haag was er eigenlijk niemand die dat geloofde. 'Transferstress', werd er gezegd, waarmee werd gehint maar de belangstelling die PSV voor de middenvelder heeft.

Sam Schreck nam de plaats in van Doan en deed dat voortvarend. Sterker nog: FC Groningen leek z'n Japanse sterkhouder eigenlijk geen moment te missen. Er was in Den Haag maar één ploeg die de lakens uitdeelde en dat was FC Groningen.

Sloom

AZ, dat de competitie zo goed was gestart, maar dat zondag was begonnen zonder Vlaar en Wuytens, oogde wat sloom en leek z'n Europese wedstrijd van afgelopen donderdag nog in de benen te hebben.

Het leverde FC Groningen - met debutant Van Hintum als aanvoerder - al vanaf het begin verscheidene kansen op. Zo schoot Hrustic een vrije trap nog maar net over, mikte Absalem al koppend ook ietsje te hoog, zag Sierhuis een schot geblokt, en kopte diezelfde Sierhuis halverwege de eerste helft maar net over en naast.

Grootste kans

Bij AZ was er eigenlijk maar één speler die voor gevaar kon zorgen: oud-FC'er Idrissi. Uit een corner, op slag van rust, kreeg hij zijn grootste kans. Zijn schot van dichtbij werd echter geblokt door Itakura.

Na de rust was er wat meer sprake van een gelijkopgaande strijd, omdat AZ er toen eindelijk in slaagde z'n talentvolle spelmaker Stengs wat vaker te bereiken. De amusementswaarde van de wedstrijd daalde wat, maar FC Groningen kwam eigenlijk maar zelden in de problemen.

Stengs was ook de speler namens de thuisploeg die halverwege de tweede helft de beste kans kreeg namens AZ. Zijn vlammende schot ging echter rakelings naast.

Sporadische kansjes

En de FC? Dat bleef verzorgd voetballen en sporadisch kansjes creëren, via de invallers El Hankouri (schot net naast) en Benschop (die de bal volkomen verkeerd raakte) bijvoorbeeld.

Wie zelf niet scoort, ziet vaak dat de tegenstander dat wél doet. Zover kwam het in Den Haag niet. AZ probeerde er nog wel een slotoffensiefje uit te persen, maar FC Groningen liet zich niet verrassen.

