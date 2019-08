'We hebben vergeten onszelf te belonen met een goal'

Van Hintum had de FC vanaf zijn positie in het centrum van de verdediging namelijk heel behoorlijk zien spelen. 'We hebben het gewoon goed gedaan', vond hij. Maar: 'We zijn alleen vergeten onszelf te belonen met een doelpunt.'

Aanvoerder

Dat hij als debutant mocht starten als aanvoerder, daar stond Van Hintum zelf ook wel even van te kijken. 'Maar we kregen in de warming-up te maken met een tegenvaller, door het uitvallen van Doan. Maar ik denk dat we dat goed hebben opgepakt.'

Dat vond ook keeper Sergio Padt, die op het kunstgras van het Cars Jeans Stadion eigenlijk nauwelijks in actie hoefde te komen.

'Beste kansen voor ons'

'Normaal moet je ons feliciteren met een punt bij AZ, maar vandaag waren de beste kansen voor ons. En wat heeft AZ daar no tegenover gesteld? Idrissi kreeg een aardige kans voor rust. en later Stengs nog, maar daar is ook alles mee gezegd. Wij voetbalden goed en verzorgd van achteruit, en hadden inderdaad wel wat efficienter met de kansen mogen omspringen.'

Maar, voegde de doelman daar meteen aan toe: 'Het is natuurlijk goed dát we ze krijgen. Tegen Emmen waar we heel efficient, maar tegen Twente en vandaag tegen AZ weer niet. Maar ik ben in ieder geval blij dát we ze creëren. Als je ze ook niet krijgt, heb je meer zorgen.'

Tevreden

Bij Coach Danny Buijs overheerste, ondanks het feit dat er wellicht meer in had gezeten dan 0-0, na afloop een gevoel van tevredenheid.

'Op zich ben ik wel blij', zo analyseerde hij. 'We hebben gespeeld om te vinden, en soms moet je nou eenmaal tevreden zijn met een punt. Als je uit bij AZ niet verliest, mag je tevreden zijn.'

Verbeterpunten

Toch had Buijs, uiteraard, nog wel wat verbeterpunten gezien. 'Voorin waren we soms iets te slordig, terwijl het achterin af en toe nog wel wat mannelijker mag. Duels kun je verliezen, maar niet als dat gebeurt doordat je er niet vol genoeg ingaat.'

Over de absentie van Doan, zei Buijs: 'Hij had hoofdpijn, ja. Dat speelde natuurlijk al voor de warming-up. Al in de bus gaf hij aan dat hij zich niet helemaal lekker voelde.'

Geruchten

Buijs beseft dat het op het laatste moment niet spelen weer voer zal zijn voor geruchten. 'Begrijpelijk, maar lastig. Feit is gewoon dat hij zich niet lekker voelde.'

Hij is toch niet al verkocht aan PSV? 'Niet dat ik weet. Maar daar ga ik ook niet over'. aldus Buijs

