'Je kunt niet zomaar roepen dat Ritsu Doan een transfer probeert te forceren'

'Het duel had beide kanten op kunnen vallen', laat Masker weten in de wekelijkse sportdiscussie. FC Groningen had de meeste en ook de beste kansen, maar het was niet zo dat AZ werd weggespeeld.' Bleeker noemt de doelpuntloze eindstand niet toevallig. 'Als je Ajax en PSV niet meerekent, hielden Padt en Bizot vorig seizoen al het meest vaak de nul, dus vanuit dat perspectief is deze uitslag niet verrassend.'

Pluim voor verdediging

Masker constateerde dat de opstelling van de Groningers slechts drie dezelfde namen herbergde ten opzichte van de uitwedstrijd bij AZ van vorig seizoen: Padt, Zeefuik en Sierhuis. 'En vooral de wisselingen achterin hebben de verdedigende organisatie tegen AZ niet aangetast, dat vind ik heel knap.'

Bleeker wil Amir Absalem er nog in het speciaal uitlichten. 'Die heeft zich tegen AZ goed hersteld', merkt hij op. De linksback liet zich ook na een harde botsing met AZ-rechtsback Jonas Svensson niet van de wijs brengen en speelde het duel met een tulband uit.

'Ik keek nog even naar z'n achterhoofd na afloop en daar zaten drie of vier hechtingen in, die er met een nietpistool waren ingeramd. Ik weet niet of ik zelf verder was gegaan', zegt Bleeker lachend.

Perikelen rondom Doan

Een andere speler die in de schijnwerpers stond was Ritsu Doan, al was dat vooral omdat hij in de warming-up afhaakte met - naar eigen zeggen - teveel hoofdpijn. 'Ik snap wel dat mensen dan meteen de link leggen met een transfer', stelt Masker.

'Maar ik vind niet dat je zomaar kunt roepen dat er sprake is van sabotage om een transfer te forceren. Benschop was vorig week ook ziek. Misschien gaat er wel een virusje rond', suggereert hij. Bleeker: 'En ik vind ook dat wij niet op de stoel van een dokter moeten gaan zitten.'

Sam Schreck verving de Japanner in de basiself en deed dat volgens Masker en Bleeker naar behoren. 'Hij deed het goed, zoals hij ook al een aardige voorbereiding speelde', vindt Bleeker. Masker is het met hem eens. 'Ik hoopte al dat hij snel minuten zou gaan maken. Inzicht, wendbaarheid, snelheid en een goede techniek; hij heeft het allemaal en Schreck heeft me niet teleurgesteld. Halverwege de wedstrijd had hij al zeven kilometer gelopen.'

Rest de vraag of Doan misschien al zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen heeft gespeeld. Masker durft het niet te zeggen. 'Bij steeds meer clubs wordt er op basis van data gescout en zijn statistieken van afgelopen seizoen waren niet geweldig. Kijk je puur naar potentie, dan liggen er meer mogelijkheden. In een ploeg die beter is en aanvallender speelt, komt hij beter tot zijn recht.'

Beter dan vorig seizoen?

Volgens zowel Bleeker als Masker staat FC Groningen er op dit moment in elk geval ontegenzeggelijk beter op dan vorig seizoen op hetzelfde moment. 'Toen er een jaar geleden een spits gewisseld moest worden, kwam Tim Freriks erin. Die speelt inmiddels voor de amateurs. Nu kun je Benschop brengen. Hij is nog niet fit, maar het is wel een verschil. Iedere speler die er nu in komt, kan het team ook daadwerkelijk versterken.'

Masker: 'Een goed voorbeeld is ook Michael Breij. Die zat vorig jaar bij de nummers twaalf tot en met zestien, maar nu bij de nummers twintig tot 25. Dat zegt iets over hoeveel sterker FC Groningen in de breedte is geworden.'

