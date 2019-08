Hertenkalf Maarsveld terecht, moeder wordt nog gezocht

Van de twee herten die zaterdagnacht ontsnapten uit Dierenweide Maarsveld in Stadskanaal, is het kalfje inmiddels weer terecht. De moeder van het kalfje is nog wel spoorloos.

Zaterdagnacht, of zondagochtend, knipte een onverlaat het hek van de dierenweide open. Daarop ontsnapten de twee herten.

Met rust gelaten

'We zijn zondagavond weer gaan zoeken nadat we tips kregen dat één van de twee was gezien in het Pagedal', zegt Harrie Schutte. 'Omdat ze wild heen en weer aan het rennen was, hebben we haar met rust gelaten. Maar 's avonds laat kregen we weer een tip: er zou een klein hertje bij de hekken staan.'

'Nou, dat klopte', vervolgt hij. 'Maar omdat vangen in de duisternis geen zin heeft, hebben we het maar even gelaten. Maar vanochtend stond ze ín de weide en hebben we meteen de hekken dichtgedaan. Het kalfje is dus terecht, maar de moeder is nog weg.'

In de buurt

Schutte verwacht echter dat de moeder ook spoedig weer in de liefdevolle armen van Maarsveld kan worden gesloten.

'Ze is in de buurt', weet Schutte, 'Ze zit rond de kanovijver en ligt nu waarschijnlijk ergens in de bosjes. We gaan ervan uit dat ze vanavond, zodra het gaat schemeren, ook wel weer de weg oversteekt en weer naar binnen gaat. Ja, best frappant dat ze uit zichzelf terugkeren.'

Ziek in 't hoofdje

Rest de vraag: wie liet de herten nou ontsnappen? Schutte: 'Daar zullen we waarschijnlijk nooit achter komen. Waarschijnlijk iemand die wat ziek in 't hoofdje is.'

