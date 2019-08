'Schierste Ploatsnoam' uitgelicht: Hongerige Wolf

Vrijdag wordt bekendgemaakt wat de Schierste Ploatsnoam van Groningen is en tot die tijd lichten we dagelijks één van de vier genomineerde plaatsnamen uit. We beginnen de week met Hongerige Wolf.

Dorp of gehucht?

Wat is Hongerige Wolf precies? Daar lopen de lezingen over uiteen. Volgens sommige bronnen is Hongerige Wolf een gehucht, maar het heeft wel een blauw plaatsnaambord. Dat zou betekenen dat het een dorp zou zijn (of een gehucht met een bebouwde kom). Weer andere bronnen spreken over een buurschap dat onder Finsterwolde valt.

Of het een dorp, buurtschap of gehucht is, is niet de enige twijfel rondom Hongerige Wolf. Het inwonersaantal loopt ook nogal uiteen. Ergens tussen de dertig en 75 inwoners, melden verschillende bronnen. Verslaggever Elwin Baas name een kijkje in Hongerige Wolf en telde dertig huizen en gokt op zo'n zeventig inwoners.

De naam

Hongerige Wolf is dus een dorp (of gehucht, of buurtschap) met zo'n zeventig inwoners, maar waar komt die naam vandaan? Verrassend genoeg bestaat ook daar enige twijfel over. Al is er één verhaal waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat het waar is.

De Groningse journalist Rik Zaal schreef in 1980 in de Volkskrant een verhaal over de naam: het is hartje winter 1794 en de laatste wolf in Nederland is daar neergeschoten aan het Egypteneind. Egypteneind is een verbastering van Gypsyend uit het Engels, wat vrij vertaald betekent: 'een trekkersplek'.

Lang wordt gedacht dat het verhaal van Zaal klopt. Veel inwoners van Hongerige Wolf nemen het voor waarheid aan. Toch lijkt het niet te kloppen.

Herberg

De meest waarschijnlijke reden waarom Hongerige Wolf, Hongerige Wolf heet is omdat er vroeger waarschijnlijk een herberg heeft gestaan met de naam Herberg De Hongerige Wolf.

En waarom stond er midden op het Groningse platteland een herberg? In 1862 en 1874 werd in twee fases de Reiderwolderpolder ingedijkt. De polderjongens die zich daarmee bezighielden, hadden een plek nodig om met hun families te eten en te slapen. Dat konden ze in Herberg De Hongerige Wolf.

Landelijke bekendheid

Het dorp Hongerige Wolf kreeg in het jaar 2000 landelijke bekendheid vanwege schrijver Richard Klinkhamer. Zijn vrouw verdween in 1991 en hij verkocht in 2000 zijn huis. De nieuwe inwoners begonnen te graven in de tuin en vonden uiteindelijk haar lichaam. Hij bekende haar te hebben vermoord en werd uiteindelijk veroordeeld tot zeven jaar cel, maar kwam in 2003 vervroegd vrij. Hij schreef het boek Woensdag Gehaktdag in zijn cel, over de moord op zijn vrouw.

Sinds 2011 is Hongerige Wolf vooral landelijk bekend vanwege het Festival Hongerige Wolf, elk jaar in juli.

De inwoners

Elwin Baas zocht zoals gezegd Hongerige Wolf op en kwam mevrouw Weites tegen, die daar inmiddels ruim veertig jaar woont. Haar valt op dat de meeste inwoners van Hongerige Wolf geen Groningers zijn, maar vooral uit de rest van Nederland komen. 'Dat is niet erg, maar je merkt wel dat je minder snel bij de buren binnenloopt.'

Een voorbeeld van de import is mevrouw Van Vliet uit Rotterdam. Ze woont inmiddels drie jaar in Hongerige Wolf. Ze had destijds pas door dat ze in Hongerige Wolf ging wonen op het moment dat ze het huis kochten. 'Op de foto stond Finsterwolde. Ik ben dus niet vanwege de naam hier komen wonen.' Volgens haar vinden Rotterdammers de naam Hongerige Wolf fantastisch.

Ze kan niets bedenken wat ze mist in Hongerige Wolf wat ze wel in Rotterdam had. 'Misschien mijn collega's van vroeger.'

