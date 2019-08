Ook de uienteelt heeft ernstig te lijden van de hitte en droogte

De ongeveer honderd uienboeren in onze provincie kijken met argusogen naar hun grond. Want de droogte en hitte van de afgelopen maanden hebben ook de uienteelt bepaald geen goed gedaan.

'Als je kijkt naar de provincie Groningen, zie je dat we hier twintig tot dertig procent minder opbrengst gaan krijgen', zegt teeltspecialist Jacob Swart van Agrifirm.

4000 euro per hectare

Daarbij gaat het, grof geschat, om drie à vierduizend euro per hectare. Swart: 'De gemiddelde Groningse uienteler heeft vijf tot tien hectare grond, maar er zijn er ook die meer dan twintig hectare hebben.'

Uien kleiner

Wat hebben de droogte en hitte precies met de uienteelt gedaan?

Swart: 'Na het zaaien in april wordt er eerst veel loof gevormd, waaronder de ui kan groeien. Van half juli tot eind augustus wordt de bol gevormd, en net in die periode kregen we te kampen met de droogte, waarna er ook nog eens een paar dagen met 35 graden er over heen kwam. Daardoor zijn de uien kleiner. De dikke uien hebben we dit jaar niet. We hebben dus veel minder kilo's per hectare.'

Loof gaat strijken

De regen van de afgelopen week was welkom, maar, zegt Swart: 'Rond half augustus gaat de ui strijken, wat zoveel wil zeggen dat het loof gaat liggen, waarna de ui dat loof leegzuigt. Zodra dat loof is leeggezogen, is de groei volbracht. De regen kan nog een beetje redden, maar de droogte kan niet meer worden gecompenseerd.'

