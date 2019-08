Een scheur in de dijk langs het Eemskanaal, kan dat kwaad?

Klaas Cock uit Amsweer maakt zich zorgen over een scheur in de Vennendijk langs het Eemskanaal.

'Al maanden loop ik met mijn honden over de Vennendijk, bij Amsweer', schrijft hij in een mail aan RTV Noord. 'Sinds mei zag ik een lange scheur in de dijk. Naarmate het droger werd, is die breder en langer geworden. Ik kan mijn hand en voet in de scheur steken.' Oftewel: is dit reden tot zorg?

Geen kwaad

We hebben deze vraag voorgelegd aan Waterschap Hunze en Aa's, dat verantwoordelijk is voor deze dijk. Volgens woordvoerder Jeanette Bolhuis is er niets ernstigs aan de hand.

'Dat er een scheur zit in de Vennendijk is bij ons bekend. Deze scheur kan geen kwaad voor de dijkveiligheid', zegt Bolhuis.

Boomwortels

'In het verleden hebben er bomen op de dijk gestaan. Deze bomen zijn gekapt. maar het wortelstelsel is toen niet volledig verwijderd. Dat wortelstelsel is uiteindelijk gaan rotten en hierdoor zijn er lekkanaaltjes ontstaan in de dijk. In de zomer van 2018 was dit ook goed zichtbaar, doordat er water door de dijk sijpelde.'

'We hebben daarop maatregelen getroffen', gaat Bolhuis verder. 'De lekkages zijn gedicht met een kleikist. Wel moet het aangebrachte materiaal zich nog verder zetten, omdat het ten tijde van een droge periode is aangebracht. Hierdoor heeft het een iets andere substantie dan de al bestaande dijk. Op de plek waar de kleikist is aangebracht, is er door de werking een scheur ontstaan.'

Regelmatige inspectie

'Kortom: het is bij ons bekend en kan geen kwaad. Onze medewerkers inspecteren de dijk ook regelmatig', besluit de woordvoerder.

