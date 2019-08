'Mochten de muizen de grens over komen, dan moeten we er klaar voor zijn'

Is Groningen klaar voor de komst van de muizen? Die vraag heeft de Partij voor het Noorden in Provinciale Staten neergelegd bij het provinciebestuur.

Muizen mogen over vier jaar namelijk niet meer chemisch bestreden worden. Bovendien zuchten Friese boeren momenteel al wekenlang onder een muizenplaag.

'Muizen storen zich niet aan provinciegrenzen', aldus Dries Zwart van de Partij voor het Noorden. 'Wij willen dus wel weten of we als provincie er klaar voor zijn mochten de muizen de grens overkomen. We moeten in gesprek met collega's in Friesland, Drenthe en Duitsland.'

'Er moet een oplossing'

Zwart wil dat er zo snel mogelijk gekeken wordt naar een oplossing voor een eventueel muizenprobleem en heeft daarom de zijn vragen voor de Provinciale Staten tijdens het reces gestuurd. 'Over vier jaar kunnen we ze niet meer bestrijden. Er moet een oplossing komen.'

Binnen vier weken wordt antwoord op zijn vragen verwacht.

Hulp van boeren

Hij hoopt de hulp in te kunnen schakelen van de boeren in de provincie. 'Zij hebben ervaring met muizen, in hun schuren. Ook moeten zij meedenken omdat we het samen moeten doen. Dit is een probleem van iedereen.'

