'Een dikke 8' voor tweede seizoen Bie de Bevers

'Het was puur genieten. We hebben de bevers zien zogen, spelen en opgroeien. Ik geef dit dit seizoen een dikke 8.'

Dat zegt Luc Enting, maker van natuurfilms en verantwoordelijk voor de beelden van bie de bevers. Wekenlang kon op de website van RTV Noord meegekeken worden in een beverburcht in het Hunzedal bij het Zuidlaardermeer. Dat gebeurde via de webcams van stichting Het Groninger Landschap.

Uniek

Het tweede seizoen zit er dus op. Volgens Enting een uniek seizoen, met vrijwel nooit vertoonde beelden van jonge bevers. Enting kan het weten, hij maakte diverse natuurdocumentaires, waaronder de bioscoopfilm Wild, over het wildleven op de Veluwe.

'Het was weer even aanmodderen in het begin. De eerste dag dat we online gingen vertrok het beverstel. Toen dacht ik wel even: Ojee. Toen ze terugkwamen zagen we fantastische dingen totdat ze opnieuw vertrokken. Toen kwamen ze weer terug met een heel grote verrassing: twee jongen!'

Privacy

Waar de bevers al die tijd heen zijn gegaan, daar heeft Enting geen idee over. 'Ze houden van privacy', lacht de documentairemaker. 'Zeker als het om werpen gaat. Dat is ook het mooie van de natuur, dat onverwachtse.'

Waarom is het rapportcijfer dan een 8 en geen 10? Enting: 'De buitencamera valt nog steeds een beetje tegen. Daarop is niet altijd evenveel te zien. 's Nachts zijn ze buiten de burcht actief. Dan eten ze, maken ze burcht mooi, snoeien ze bomen. Overdag zijn ze dan vrij lui en slapen ze veel.'

Voor deskundigen leveren de beelden ook nog wel een en ander op, aldus Enting. 'We leren veel over hun dagritme, wat ze binnenhalen qua voedsel en hoe ze met de jongeren omgaan. En we zien ook wel echt verrassende zaken. Bijvoorbeeld, waarom gaan ze de ene keer vlak voor zonsondergang, en andere dagen uren eerder op pad? Dat we niet alles weten, maakt het ook zo spannend.'

Geen zenders

Of er een derde seizoen komt van bie de bevers, is nog niet zeker. Enting hoopt van wel. 'We hebben geluk met onze drie camera's in de burcht, we zien heel veel. Je moet je bedenken, er zijn heel veel kamers. We hopen dat we nog een camera op een plek kunnen zetten waar de bevers veel aan het knagen zijn, wilgen aan het vreten zijn. Dat zou mooi zijn.'

En kunnen we misschien nog meer van de bevers te zien krijgen? Dat is niet nodig, vindt Enting. 'We gaan niet beginnen met chips, zenders of helmpjes met camera's. We laten de natuur wel gewoon z'n gang gaan. De bever moet de bever blijven.'

