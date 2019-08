Je auto total loss door een vreemde, wie betaalt je nieuwe auto?

Het overkwam Angela Specken uit Nieuw-Buinen terwijl ze logeerde bij een kennis in Stadskanaal. 'We schrokken wakker van een harde knal', vertelt Specken. 'We gingen direct naar buiten, want misschien zaten er nog mensen in. Buiten kwam ik erachter dat het mijn auto was.'

Het slachtoffer heeft direct de politie gebeld, 'want de andere auto was ervandoor gegaan'. Ze weet inmiddels al wel meer over diegene die haar auto heeft aangereden. 'Die had hem gestolen en heeft hem later in de sloot geparkeerd.'

Specken hoopt met een aangifte bij de politie en een getuigenverklaring geld te kunnen krijgen uit een waarborgfonds. 'Hopen dat ze íets uitkeren.'



Wie betaalt?

Volgens advocaat Maaike de Vries, gespecialiseerd in schade- en letselschade, is het in beginsel zo dat de eigenaar van de auto aansprakelijk is. 'De eigenaar is verantwoordelijk. De verzekering van de eigenaar zal daarom in principe de schade uit moeten keren.'

Volgens De Vries hoeft Specken zich geen zorgen te maken. 'De eigenaar van de schuldauto is bekend. Iedereen is verplicht verzekerd in Nederland. Zij krijgt haar geld wel terug.'

Voor de eigenaar van de schuldauto is het lastiger om het geld te verhalen. Alleen als de autodief uiteindelijk gepakt wordt, krijgt de eigenaar mogelijk geld terug.

De eigenaar is bekend

De eigenaar van de auto die voor de chaos zorgde is inmiddels gelokaliseerd. De eigenaar heeft aangegeven dat het een heel lastige situatie is voor iedereen. 'We hadden nooit verwacht dat de auto gestolen zou zijn.'

De politie zoekt ook nog getuigen van het ongeval en heeft een onderzoek ingesteld naar de dader.

De 'schuldauto' met schade. (Foto: Eigen foto)