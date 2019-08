PTSS-patiënten zoeken hun heil in het bos bij Sellingen

Tom van der Tuuk, Uyên Lu en Willem Lich zijn aan het werk in Ter Borg (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Elke maandag is een aantal PTSS-patiënten aan het klussen in het bos van Ter Borg ten zuiden van Sellingen. Voor sommige werkt het beter dan de reguliere behandeling.

Met een grote betonschaar lopen Willem Lich (oud-politieagent) en Tom van der Tuuk (veteraan) over het heidelandschap in buurtschap Ter Borg. 'Kijk dit hebben we allemaal al weggeknipt zodat de heide weer kan bloeien', zegt Lich. Vol trots laat hij het open heidelandschap zien met op de achtergrond een ven.

Lich wijst naar het gebied waar al kleine struikjes zijn weggeknipt (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

In totaal doen ongeveer vijf patiënten per maandag mee. Vandaag gaan Van der Tuuk en Lich ook weer aan het werk. 'Het geeft mij rust', zegt Van der Tuuk. Het werken maakt ook Lich rustiger. Het helpt bovendien bij de verwerking van de aandoening. 'Stel je voor dat je je niet helemaal goed voelt, dan herkennen je collega's dat. Die vallen je dan niet aan, maar die helpen je', zegt Lich.

Volgens de voormalig politieagent is het lastig om het over de aandoening te hebben. 'Je begint er niet snel over en mensen snappen het ook niet. Je snapt pas wat PTSS met je doet als je het hebt', aldus Lich.

Een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) is een aandoening die ontstaat na het meemaken van schokkende of traumatische ervaringen. Patiënten kunnen onder andere last krijgen van stemmingswisselingen, sneller geprikkeld zijn en het herbeleven van traumatische gebeurtenissen.

Veteraan Tom van der Tuuk heeft jarenlang therapieën gehad. 'Op een gegeven moment hielp het niet meer', legt hij uit. 'En dan krijg je het nieuws dat je uitbehandeld bent. Ik ben nu een half jaar bezig in het bos en ik heb het gevoel dat de activiteiten in het bos meer effect hebben.'

Willem Lich en Tom van der Tuuk zijn elke maandag aan het werk in het bos (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Initiatiefnemer positief

Stichting De Veerkracht en Staatsbosbeheer organiseren de werkzaamheden in het bos. Volgens Uyên Lu werken de reguliere therapieën tegen PTSS maar voor korte tijd. 'Ze komen van therapie en zouden zich beter moeten voelen, alleen gebeurt dat niet. Bij sommigen slaat de normale therapie wel aan, maar het is niet blijvend. De mensen vallen weer terug in hun oude patroon zodra er iets gebeurt', vertelt Lu.

Bij het project in de bossen van Ter Borg is dat anders volgens haar: 'Bij dit project kunnen ze elke week blijven komen en kunnen een beroep doen hun buddies. Op die manier heb je een vast patroon en dat werkt beter', vertelt Lu. 'Zodra ze het bos zien en aan het werk kunnen gaan dan voelen ze zich ontspannen.'

En dat is ook de bedoeling. Hoe lang Lich nog door gaat? 'Tot mijn gezondheid het niet meer aan kan', zegt de voormalige agent.