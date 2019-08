Verbouwing complexen zorginstelling Oosterlengte ligt stil

De verbouwing van de oude LTS in Winschoten en de nieuwe Clockstede in Nieuwe Pekela, allebei met zorginstelling Oosterlengte als beoogd gebruiker, ligt stil. Over de reden hullen de betrokken partijen zich in stilzwijgen.

Hoewel de bouwvak maandag is afgelopen, is er in het geheel geen activiteit te bespeuren op de bouwplaatsen rond de beide complexen. Dat is niet verwonderlijk voor wie de mail leest die vorige week door het Groningse uitzendbureau JD Werkt is verzonden aan tenminste één zzp'er die door het bureau was ingehuurd.

Mailtje

In de mail staat: Beste zzp'er van JD Werkt, Afgelopen weken zijn er diverse zaken gaan spelen rondom de bouw van de LTS in Winschoten en het verzorgingscentrum in Nieuwe Pekela bij onze opdrachtgever Aannemerij Eurodam. We hebben de afgelopen week diverse malen overleg gevoerd met betrokken partijen om er voor te zorgen dat we maandag 19-8 a.s. jullie weer aan het werk zouden kunnen stellen op deze 2 werken. Helaas hebben deze gesprekken niet de gewenste uitwerking gehad waardoor we niet anders dan kunnen besluiten om (voorlopig) geen medewerkers meer te plaatsen bij deze opdrachtgever.

Wat de reden is van het stilleggen van de bouw is onduidelijk. Eigenaar van de oude LTS in het centrum van Winschoten is de Belgische vastgoedinvesteerder Aedifica. Eigenaar van de Clockstede, aan de Prunuslaan in Nieuwe Pekela, is het Groningse vastgoedbedrijf VastGoud.

Kantooradres

Tot twee jaar geleden was Vastgoud overigens ook eigenaar van de oude LTS, voordat die voor 13 miljoen euro werd verkocht aan Aedifica. Opmerkelijk genoeg is aannemer Eurodam een dochter van VastGoud BV. Uitzendbureau JD Werkt heeft hetzelfde kantooradres als deze beide BV's.

De eigenaren van JD Werkt willen geen toelichting geven op de ontstane situatie. VastGoud en Eurodam zijn onbereikbaar voor commentaar. Ook Aedifica heeft nog niet gereageerd op vragen hierover. En ook zorginstelling Oosterlengte verschaft geen opheldering zolang interim bestuurder Tineke Supèr nog met vakantie is. 'Wij zijn hierin geen partij', is het enige dat een woordvoerder erover kwijt wil.

Toch heeft een uitstel of eventueel afstel van de verbouwing in ieder geval gevolgen voor de bewoners van de Renselheerdt in Winschoten, voor wie de oude LTS verbouwd zou worden tot 36 appartementen voor verpleeghuiszorg. Zij hebben eerder al te horen gekregen dat de beoogde verhuisdatum van 24 september niet wordt gehaald. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

Woonzorg Nederland, dat eigenaar is van de huidige Renselheerdt, wil niet zeggen of Oosterlengte al om verlenging van het huurcontract heeft gevraagd.

Gevolgen

Vertraging in Winschoten heeft ook onmiddellijk gevolgen voor Nieuwe Pekela, denkt de Pekelder wethouder Henk Busemann. 'Ik heb begrepen dat het met de verbouwingen op andere locaties niet helemaal geweldig gaat. Wij weten dat Oosterlengte opdrachtgever is voor de verbouw van de voormalige LTS. Die zou eerst klaar moeten, voordat wij aan de beurt zijn. Die bouw zou al afgerond moeten zijn, maar dat loopt heel erg stroef. Dan blijft het bij ons dus ook liggen.'

De VCP stelt raadsvragen over de kwestie.

Lees ook:

-Doek valt voor Cosis-dagbesteding in verpleeghuis Old Wolde

-Onzekerheid en onbegrip in verpleeghuis Old Wolde: 'Dit grijpt mij echt aan'

-Oosterlengte-directeur over overstap: 'Niet solliciteren is geen optie'