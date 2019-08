Advocaat wil Roelf B. naar Nederland halen

Geen uitgemaakte zaak

Imamkhan: 'We proberen te kijken of de voorlopige hechtenis onder het EU-recht geschorst kan worden. Want er is een mogelijkheid dat je je berechting kan afwachten in eigen land. Er worden dan wel toezichtsmaatregelen opgelegd. De Hongaarse rechter moet daartoe besluiten en Nederland moet die maatregelen ook kunnen overnemen.'

Verder benadrukte ze dat het onderzoek nog in volle gang is. 'Het lijkt nu wel een proces door de media. Mijn cliënt heeft nog geen verklaring afgelegd en de feiten zijn nog niet bekend. Het is nog lang geen uitgemaakte zaak, het proces moet nog beginnen.'

Ook gaf Imamkhan aan nauwe contacten te onderhouden met een lokale, Hongaarse advocaat. Imamkhan heeft de nodige ervaring met vergelijkbare zaken. Ze ontfermde zich eerder al over vier Nederlandse jongeren die net als Roelf B. op het festival Sziget gearresteerd werden voor een drugsdelict.

De atleet uit Stadskanaal zit sinds begin augsutus in Hongarije vast op verdenking van drugshandel. Sinds afgelopen vrijdag krijgt hij hulp van PrisonLAW, opgericht door Imamkhan. De stichting biedt juridische hulp aan Nederlanders die in het buitenland in de gevangenis zitten.

Vader

Ook aan tafel bij Jinek zei de vader van Roelf B., Jakob, nog steeds in een nachtmerrie te leven. 'Maar ik kijk vooral vooruit.' Hij werd door zijn vrouw op zijn werk gebeld met de verschrikkelijke boodschap. Zijn vrouw was op haar beurt gebeld door een meisje die de arrestatie voor haar neus had zien gebeuren. Jakob vertelde dat zijn primaire reactie er één was van boosheid en verbijstering, 'Toen heb ik wel een paar krachttermen gebruikt.'

Het onbegrip is nog steeds groot. 'Mijn zoon heeft nooit nood aan geld gehad. Roelf kreeg studiefinanciering en vulde dat aan met een klein salaris uit mijn ingenieursbureautje. En als er een keer iets extra's nodig was, gaf ik hem wel eens iets.'

Jakob benadrukte dat Roelf een gewone, aardige en sociale jongen is. 'Hij heeft tot zover ik weet nog nooit iets gedaan dat strafbaar is, behalve dan met vuurwerk. Hij was heel fanatiek met sporten, maar tegelijkertijd ook een echte teamplayer', aldus de zichtbaar geëmotioneerde vader.

Familie

De rest van de familie gaat er zo goed en zo kwaad als het gaat mee om, volgens Jakob. De moeder van Roelf is erg emotioneel. En de jongste heeft medische problemen die volgens Jakob te herleiden kunnen zijn naar de arrestatie van haar broer. 'Maar ze lijkt het te kunnen handelen, het is een slim meisje.'

Ook hun zoon van 15 en de oudste dochter van 19 houden zich sterk. Verder krijgt de familie hulp van een bevriende psychiater, aldus Jakob.

Jakob weet nog steeds niet wat hij precies van de zaak moet vinden. 'Het is onvoorstelbaar. Ik heb niet het idee dat hij er is ingeluisd. Er werd drugs gebruikt in zijn vriendengroep, maar niet heel veel. Af en toe een jointje of een pil.'

'Duizend vragen, toch vooruit kijken'

Toen Jakob in Hongarije was, kreeg hij via de Hongaarse advocaat een briefje van Roelf. 'Mooi dat je er bent, het gaat verder goed met me.'

Jakob: 'Je hoopt toch niet dat hij denkt dat hij me niet lastig kan vallen of zo. Hij is fit en weerbaar, maar je maakt je toch zorgen als je niets hoort. Daarom wil ik elke dag horen dat het goed met hem gaat. Er zijn duizend vragen die mij kwellen, maar we kijken nu vooral vooruit.'

Lees ook:

-Ouders Roelf B. snappen niks van aanhouding

-Roelf B. krijgt hulp van tweede, Nederlandse advocaat