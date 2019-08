Jonge Sla doet Shakespeare in twintig minuten op Noorderzon

Vijf jongeren van Jonge Sla spelen vanaf dinsdag de klassieke voorstelling Macbeth van William Shakespeare. In een zeecontainer en in twintig minuten. De ingekorte versie heet dan ook MCBTH.

'Het is een hele machtsgeile vrouw, ze wil heel graag aan de macht komen en daar doet ze alles voor', vertelt de 21-jarige Robin van Dijken over haar rol als Lady Macbeth, de kwaadaardige vrouw van Macbeth. 'Het begint met een beetje aanrommelen en je inbeelden hoe dat is. Tijdens de repetities ga je dan zoeken en uitproberen en daar ontstaat mijn rol uit.'

Klassiekers door jongeren

De voorstelling MCBTH wordt gemaakt door het Jonge Sla Theater uit de Stad. 'We zijn een theatergezelschap door jongeren en we maken klassiek teksttoneel', vertelt Grytha Visser van het gezelschap.

'Je ziet veel dat theater voor jongeren speciaal gemaakt wordt, wij vinden dat je klassiekers ontzettend goed met jongeren kan spelen. Dat vinden we belangrijk en leuk.'

Wonderlijk eigentijds, nog steeds

Shakespeare schreef de voorstelling begin 1600 maar volgens Visser heeft het werk nog niet aan actualiteit ingeboet. 'De thema's gaan over de menselijke emoties en drijfveren. Het is wonderlijk eigentijds, nog steeds.'

Duurt de voorstelling van Shakespeare al gauw een paar uur, Jonge Sla doet het in twintig minuten. 'Heel veel er uit halen. Heel veel knippen en de essentie er in laten.'

Zeecontainer: klein en krap

Corné Kosse (22), speelt Macbeth. Hij volgt een theateropleiding en hoopt professioneel acteur te worden. 'Ik hou er van om mooie verhalen goed over te brengen', vertelt de jonge acteur die de komende dagen meerder keren per dag de hoofdrol speelt in een zeecontainer. 'Het is heel klein en krap maar we hebben in de repetitieruimte een constructie gemaakt die net zo groot is als een zeecontainer om zo te voelen hoe het is.'

Kosse is enthousiast over hun versie van MCBTH. 'We hebben in het begin heel erg moeten zoeken maar ik denk dat we iets hebben gevonden wat heel goed gaat werken.'

De jonge acteur kijkt uit naar Noorderzon. 'Het is de eerste Noorderzon waar op ik speel dus ik vind het wel spannend.'

