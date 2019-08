'Het is een ramp, ze waren net een jaar aan het verbouwen'

'Het is echt een ramp voor die mensen, het is verschrikkelijk.' Buurman Jan Pot werd in de nacht van maandag op dinsdag gewekt omdat de woonboerderij van zijn buren aan de Ossenweg in Delfzijl in brand stond.

'Moet je kijken hoe warm het was', zegt Pot terwijl hij naar het gras wijst. 'Het hele gras is verschroeid. Zelfs de lantaarnpaal is gesmolten.'

'Het is een ramp'

De brand is begonnen in een container naast de boerderij. 'Ze waren net een jaar aan het werk, nu is alles in vlammen op. Het is toch vreselijk?' Pot kan er niet over uit hoe zo'n enorme vuurzee het was. 'Het is een ramp voor die mensen.'

Volgens buurman Pot was de verbouwing van de woonboerderij bijna klaar. 'Ze hoefden alleen nog maar de voorkant met riet te bedekken.'

De container waar de brand is ontstaan, zou van de rietdekker zijn en er zou oud riet in hebben gelegen.

