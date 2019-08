'Schierste Ploatsnoam' uitgelicht: De Poffert

Vrijdag wordt bekendgemaakt wat de Schierste Ploatsnoam van Groningen is en tot die tijd lichten we dagelijks één van de vier genomineerde plaatsnamen uit. Als tweede lichten we De Poffert uit.

Welke gemeente?

De Poffert is een buurtschap dat voornamelijk ligt in de gemeente Westerkwartier. Het meest bijzondere aan De Poffert was jarenlang dat het in drie gemeenten lag. De gemeente Zuidhorn (nu Westerkwartier), de gemeente Leek en de gemeente Groningen hadden jarenlang een stukje De Poffert onder zich. Tot 2003 stond op drie verschillende (blauwe) plaatsnaamborden verschillende gemeenten onder de naam De Poffert.



Het plaatsnaambord tegenwoordig van De Poffert

Het buurtschap valt tegenwoordig onder drie verschillende dorpen. Het grootste gedeelte valt onder Den Horn (gemeente Westerkwartier), een gedeelte valt onder Oostwold (gemeente Westerkwartier) en een gedeelte onder Hoogkerk (gemeente Groningen).

De Poffert, De Pannekoek en De Meelbuil

In De Poffert staan twintig huizen en er wonen in totaal zo'n vijftig inwoners. Vroeger stonden er drie herbergen. De Pannekoek, De Poffert en De Meelbuil (of Meelzak).

De naam is ontstaan nadat Herberg De Pannekoek in 1781 werd vernoemd naar de omgeving. Pannenkoek is een benaming voor moerassig land oftewel een slappe massa. Schippers met een voorliefde voor pannenkoeken meerden uiteindelijk aan bij Herberg De Pannekoek. In 1794 kwam daar Herberg De Poffert (dat trommelkoek betekent) bij voor schippers met een voorliefde voor de Groninger lekkernij, poffert. Als derde herberg kwam daar De Meelbuil bij.

File van pramen

De gemeente Zuidhorn (nu Westerkwartier) dacht jarenlang dat er nog een vierde herberg zou zijn. Herberg De Oliebol zou volgens de gemeente ook hebben bestaan, maar daar is weinig over terug te vinden. De meeste bronnen spreken over drie herbergen.

De herbergen werden door de schippers goed bezocht. Tijdens de bietencampagne zou er richting Enumatil, over een lengte van meer dan twee kilometer, schepen hebben gelegen bij Herberg De Poffert.

Het gebouw dat vroeger Herberg De Poffert heette was het eerste gebouw dat men tegenkwam als men met de trekschuit richting Hoogkerk trok.

Bijzonderheden

Sinds 1819 staat in De Poffert een molen: De Zuidwending. Hij is achtkantig en is op aanvraag te bezoeken. De molen wordt onderhouden door vrijwilligers. Tot 1960 werd de molen nog ingezet om op windkracht de polder droog te malen. Tegenwoordig gebeurt dat vooral met een elektrische motor. Af en toe malen de vrijwilligers nog op windkracht.

Tegenwoordig heeft De Poffert, net als vroeger, een scheepswerf. In vroeger dagen werden er pramen gemaakt. De scheepswerf is nu vooral bekend omdat je er alleen met een pontje kunt komen.



De Poffert vanuit de lucht

De inwoners

Verslaggever Elwin Baas ging op bezoek in De Poffert en streek direct neer bij de scheepswerf. Pieter Wijma van de scheepswerf legt uit waarom er een pontje ligt en geen weg: 'Vroeger stond hier een boerderij en de boer vond het zonde om een weg over zijn erf te leggen. Nu kan het niet meer vanwege industrieterrein Westpoort.'

Volgens Wijma zijn de mensen in De Poffert veel op zichzelf. 'Wij zitten aan de overkant van het kanaal. Heel af en toe zwaaien er wel mensen, maar die willen dan vaak met het pontje.'

Mevrouw Niemeijer woont al dertig jaar in De Poffert, volgens Elwin Baas op het mooiste plekje van het buurtschap, en zij kan beamen dat de inwoners veelal op zichzelf zijn. 'Er gebeurt niet veel en je hebt weinig contact met andere inwoners. Veel mensen werken hier.'

Verder merken zowel Wijma als Niemeijer niet veel van de verdeling onder de verschillende gemeenten in het buurtschap. 'Vroeger moest je het nog wel eens uitleggen toen we nog blauwe plaatsnaamborden hadden, met verschillende gemeentenamen eronder.'

