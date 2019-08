Busje Neef Herbert komt weer naar de Lopsters toe

De meeste mensen zullen Neef Herbert wellicht kennen uit de oude jeugdserie De Familie Knots, maar inwoners van de gemeente Loppersum kennen Neef Herbert vooral als het Mercedesbusje waarin medewerkers van diverse welzijnsorganisaties de gemeente doorkruisen om met de Lopsters te praten.

Andere manier in gesprek

Het initiatief werd eerder dit jaar gestart en bleek een succes. 'Al zijn er altijd een hoop dingen te verbeteren', zegt wethouder Bé Schollema, 'en dat is ook het leuke van iets nieuws beginnen. Maar over het algemeen zijn de ervaringen erg positief. We komen zo op een andere manier dan anders met onze inwoners in gesprek.'

Het idee in kort bestek: Loppersum gaat op eigen initiatief de dorpen in, 'in plaats dat we wachten tot de mensen eens in de zeven jaar naar het gemeentehuis komen voor het rijbewijs.

Het busje zorgt ervoor dat de mensen op ons afkomen. 'Wat gebeurt daar?' Ze komen bij ons zitten, en vertellen uit zichzelf een verhaal over hun leven, of stellen een vraag.'

Normale vragen

Aldus ontstaan volgens Schollema hele normale gesprekken, over wat de mensen missen in hun dorp, en wat ze graag toegevoegd zouden willen zien.

'Daar hebben we heel veel aan. En dat geldt voor al onze medewerkers, verenigingen en stichtingen die hier aan meedoen; de Stichting Welzijn en Dienstverlening en Healthy Ageing Network Northern Netherlands. Wij komen zo op een heel andere manier met inwoners aan de praat, terwijl die inwoners zien dat al die medewerkers van de gemeente gewone mensen zijn, met wie je gesprekken over alledaagse dingen kunt voeren.'

Meer informatie

En in zulke gesprekken, weet Schollema, komt veel meer informatie naar boven dan wanneer je in een afhankelijkheidsrelatie zou praten.

Neef Herbert stond reeds geparkeerd in Middelstum, Garrelsweer, Zeerijp en Stedum. Merkt de gemeente al dat de drempel, wellicht door mond-op-mond-reclame, wat lager wordt?

Schollema: 'We horen in ieder geval dingen als 'Waarom is het busje nog niet bij ons geweest?' en 'Komen ze dan wel?' En ja, we gaan naar alle dorpen toe. Het levert nu al de eerste aanvragen op. We hebben nu ook een budget, waardoor we - als erg écht goeie plannen zijn - iets kunnen betekenen. Een app tegen eenzaamheid is bijvoorbeeld uit budget ontstaan.'

Aardbevingsgebied

'Het feit dat we hier in het aardbevingsgebied zitten', vervolgt Schollema, 'betekent dat het onderwerp hier natuurlijk geregeld voorbij komt. Maar niet in de zin van 'Ik zit met een scheur' of 'Ik wacht op versterking'. Het komt op de achtergrond voorbij, in de zin dat het - hoe naar ook - deel uit is gaan maken van het normale leven.'

Waar staat Neef Herbert de komende maanden?

Dinsdag en woensdag staat Neef Herbert in 't Zandt van 10:00 tot 17:00 bij het Dorpshuis aan de Hoofdstraat 111. De rest van het schema: Westerwijtwerd (22 augustus), Toornwerd (30 augustus), Eenum (31 augustus), Garsthuizen/Startenhuizen (4 september), Zijldijk (4 september), Leermens (5 september), Huizinge (6 september), Westeremden (6 september), Wirdum (10 september), Oosterwijtwerd (11 september) en Loppersum (18 t/m 20 september).