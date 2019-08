Rondje Groningen: Bouwt Ribéry zijn carrière af in Ten Boer?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere verhalen in de app en op de site.

1) Boot kwijt?

Ben je je boot kwijt? Dan kan het goed zijn dat de inspectie 'm heeft meegenomen omdat ie op een onveilige locatie langs het Winschoterdiep was afgemeerd...



2) Goedemorgen!

De dinsdag begonnen we met mooie plaatjes van het Groninger platteland. Goedemorgen!



3) Topscore

Duizenden mensen doen mee aan het populaire voetbalspel Coach van het Jaar. FC Leeuw lijkt na drie speelrondes al niet meer te achterhalen.



4) Ribéry naar Omlandia?

De Franse voetballer Franck Ribéry zit na zijn afscheid bij Bayern München zonder club. Interesse is er vanuit Ten Boer, waar Omlandia 3 wel wat ziet in de 36-jarige buitenspeler.



5) Geen Messi, maar Reis

We blijven bij voetbal, want waar Lionel Messi en Luis Suárez niet op het trainingsveld stonden bij FC Barcelona was dit wel het geval voor oud-FC'er Ludovit Reis. Mooi waark!



6) ¥ennen

Reis is al verkocht, de vraag is of de huidige FC-ster Ritsu Doan ook vertrek. PSV heeft interesse... of toch niet? Chip vat het gevat samen.



7) Morgenstond

Jannes Wiersema is landelijk bekend vanwege zijn foto's in en om Roodeschool. Vanmorgen was hij vroeg uit de veren. En dat leverde deze fraaie kiekjes op.



8) 'En de ganzen heur vlucht'

Ook Ida genoot van de prachtige Groningse natuur.



9) Kantoor met uitzicht

Willem Dinkla uit Bellingwolde combineert het nuttige met het aangename. Schiere werkplek.



10) De zon zakt..

Omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen. Nog eentje dan...



Dat was 'm weer. Rondje Groningen is er elke werkdag om 21.00 uur. Kijk hier maar! Tot morgen hè!