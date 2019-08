Arjen Robben: 'Ik word jeugdtrainer van mijn zoon'

Op een sportgala in Hamburg lichtte Arjen Robben maandagavond een tipje van de sluier op over zijn (nabije) toekomst. 'Ik ga het team van mijn jongste zoon trainen', verklapte de Bedumer.

Robben, die van de redactie van het blad SportBild de oeuvreprijs kreeg voor zijn verdiensten voor het voetbal, trad sinds zijn aangekondigde afscheid eigenlijk voor het eerst weer in de openbaarheid.

Extra lange vakantie

Hij liet de zaal weten dat hij had genoten van een extra lange vakantie met zijn vrouw en kinderen. 'Dat was heerlijk. Ik kan nu eindelijk wat meer tijd aan mijn familie besteden. Ik ben vanaf mijn zestiende jaar prof geweest. Mijn leven heeft sindsdien 24/7 bestaan uit voetbal. Nu is het tijd om dat terug te betalen.'

Of de kans bestaat dat Robben ooit naar München terugkeert? 'Dat weet je maar nooit', aldus Robben. 'Ik ben eerst nog aan het wennen aan het feit dat ik gestopt ben. Dat was een moeilijke beslissing, waarvan ik denk dat het de goede was.'

Enorm talent

'En hoe staat het met je voetballende zoon?', wilde de presentatrice van het gala weten. Robben: 'Hij is een enorm talent, weten we inmiddels. Iedereen heeft het over hem?'

'Ik ga volgend seizoen het team van mijn jongste zoon trainen', vervolgt hij. En grappend: 'Het zal duidelijk zijn wat er op die trainingen op het programma zal staan: vanaf rechts naar binnen snijden en dan met links uithalen.'

Beste trainer

Robben werd op het podium in Hamburg ook nog even gevraagd wie nou de beste trainer in z'n carrière is geweest. Van Gaal misschien?

'Nee', antwoordde Robben. 'Zonder al die anderen tekort te willen doen, maar Pep Guardiola was absoluut de beste. Ik kwam hem tegen toen ik al dertig was, en normaal hoop je dan constant te blijven en niet te snel af te takelen. Maar dankzij Pep had ik juist het gevoel dat zelfs nog een tikje beter werd.'

8 kilometer zwemmen

SportBild wilde ook nog weten of Robben sinds zijn afscheid al nieuwe hobby's had opgepakt. 'Ik ben aan het trainen om te zwemmen. Ik wil acht kilometer kunnen volbrengen.'

