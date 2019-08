Winsum op het Water gaat helemaal niet meer door (update)

Het evenement Winsum op het Water en het Back to the 50ths-feest met Gondelvaart op 21 september is definitief afgeblazen.

De vergunningen voor de evenementen kunnen niet meer op tijd voor elkaar worden gebokst.

Vorige week werd het evenement Winsum op het Water uitgesteld, omdat de vergunningen niet in orde waren. De organisatie wilde dit evenement in september combineren met het Back to the 50ths-feest en Gondelvaart.

Uren voorbereiding

Volgens de gemeente Het Hogeland geeft de Veiligheidsregio op deze korte termijn geen toestemming voor een combinatie van beide evenemenenten.

Het is allemaal wat ingewikkelder geworden dan we dachten Kina Werkman - Organisatie

De organisatie is zwaar teleurgesteld omdat er uren aan voorbereidingen verloren is gegaan.

Misgegaan

Hoe heeft het kunnen gebeuren, Kina Werkman van de organisatie? 'Het ligt helemaal bij ons, dat kun je stellen', bekent zij. 'Het is allemaal wat ingewikkelder geworden dan we dachten. Degene die de vergunning moest aanvragen stond eigenlijk buiten de organisatie. Daar is in de communicatie iets misgegaan.'

De organisatie zette de afgelopen dagen nog alles op alles om de vergunningen toch nog rond te krijgen, maar het mocht niet baten. Werkman: 'Tot en met zondag aan toe. Maar op maandag kregen we te horen dat de veiligheidsregio dit allemaal nooit meer op tijd goed kon keuren.'

Losse evenementen

En dat was een grote teleurstelling. 'Nee, ook losse evenementen kunnen niet doorgaan. Ook daarvoor moet je 12 weken van te voren vergunningen aanvragen.'

En nu? Op naar volgend jaar? Werkman: 'We doen ons best. We beraden ons. We vergaderen deze week Promotie Winsum en het Waterspektakelteam. En binnenkort praten we ook met de gemeente, over hoe dit heeft kunnen gebeuren, en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.'

(Het artikel is aangevuld met het commentaar van Kina Werkman)

