Verdwijnt de paal die ruim 10.000 keer per jaar flitste? (update)

Navraag bij het OM leert dat er mogelijk een vergissing is gemaakt in de communicatie over de bewuste flitspaal.

11.934 keer geflitst

Volgens het OM is de paal overbodig geworden door de komst van een aantal rotondes, waaronder die bij de Eestumerweg (bij de molen) in Ten Post. Wanneer de paal precies het loodje legt, is nog niet bekend. De bewuste paal flitste afgelopen jaar liefst 11.934 keer.

Niettemin is de 'melkkoe' volgens het OM overbodig geworden. 'Deze flitspaal is geplaatst om de rijsnelheid bij de kruising te verlagen en zo de verkeersveiligheid te verbeteren', laat het OM weten. 'Met de komst van een rotonde is hier een betere, definitieve, oplossing voor de verkeersveiligheid.'

Regelmatig beoordeeld

Het OM is de beheerder van alle flitspalen in Nederland. Die worden regelmatig beoordeeld op hun bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Met de wegbeheerder, in dit geval de provincie Groningen en de politie, wordt overlegd over eventuele verwijdering. In het geval van de paal bij Ten Post is de aanleg van de rotonde aanleiding om de paal weg te halen.

