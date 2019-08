Ismaël Lotz op Gran Canaria: 'Heel even had ik een gevoel van Armageddon'

'Ik voel me nu net een een rampenreporter', reageert Lotz vanaf het Canarische eiland. 'Voor de natuur is het natuurlijk vreselijk, en voor de bevolking uiteraard ook. Zoveel mensen die geëvacueerd moeten worden...'

Koffer gereed maken

Lotz prijst zich gelukkig dat hij aan 'de andere kant' van het eiland zit. 'Maar gisteravond werd het toch even spannend, toen de rook over de bergkam waar ik zit zichtbaar werd. Toen had ik voor het eerst zoiets van: misschien moet ik m'n koffer toch maar gereed maken voor een eventuele evacuatie.'

Zover kwam het niet. 'En ik heb ook niet meer het idee dat dat nog gaat gebeuren', zegt Lotz. 'De wind is namelijk behoorlijk wat minder geworden. Hiervoor was het echt stormachtig. Volgens mij krijgen ze het vuur vandaag wel onder controle. Dat hoop ik tenminste.'

Filmopnames

De filmopnames waarvoor Lotz naar Gran Canaria was afgereist komen niet in gevaar. 'Alles kan doorgaan', zegt Lotz. 'Maar zaterdag hebben we bijvoorbeeld opnames gemaakt in een bos, om te laten zien hoe mooi Gran Canaria kan zijn. Maar dat bos bestaat nu gewoon niet meer. Heel schrijnend.'

Bang is Lotz niet geweest. 'Meer op m'n hoede. Nou ja, toen ik gisteren die rookpluim over onze bergkam zag komen, had ik voor het eerst zoiets van: dit is unstoppable. Dit is Armageddon. Want die gouden gloed die je normaal alleen ziet bij een zonsondergang, geeft je wel heel erg een einde-van-de-wereld-gevoel.'

'Maar heel erg bang? Nee, ik zit hier wel goed in deze vallei. Af en toe kijk ik wel even naar mijn opdrachtgever, of we ons al zorgen moeten gaan maken. Ze is natuurlijk wel heel erg begaan met haar eiland, maar zorgen hoeven we ons niet te maken', besluit Lotz.

