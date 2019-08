Steilsprong, oxer en triple bar; het is weer Outdoor Tolbert

Hou je van paardensport? Dan moet je de komende dagen zeker even naar Tolbert, waar Jumping Outdoor Tolbert plaatsvindt. In twee pistes bij de Hedde Jan Cazemier Manege wordt tot en met zondag het ene na andere concours hippique gehouden.

Deelnemers uit het hele land, van jong tot oud en van pony's tot en met internationale toppaarden staan er aan de start. Dinsdag gingen de wedstrijden van start met de jongste jeugd. Komende zondag is de finaledag en wordt onder meer de grote prijs verreden.

Voor het eerst in augustus

Het is voor het eerst dat het evenement in augustus wordt gehouden. De vorige edities waren allemaal later in het jaar.

Wedstrijdleider Ella Huizinga: 'In augustus is het weer doorgaans beter en is het 's avonds langer licht. Dat is aantrekkelijker voor deelnemers en publiek om te komen. Bovendien valt het nu in de schoolvakantie en dat maakt het ook voor de jeugd gemakkelijker om mee te doen.'

Doorlopend actie

Deelnemers vanuit het hele land komen naar Tolbert om mee te dingen naar de prijzen. In twee naast elkaar gelegen pistes worden tegelijkertijd wedstrijden afgewerkt. Doorlopend is er dus actie in de Louwe- en Gea-piste, genoemd naar de eigenaar van de Hedde Jan Cazemier Manege en zijn echtgenote.

Eventuele regen is in Tolbert nooit een spelbreker omdat beide springbakken een zogeheten eb- en vloedondergrond hebben. Regenwater wordt snel opgenomen in de grond waardoor het zand droog blijft, de wedstrijden gaan dan ook altijd door.

