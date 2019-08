Hoge heren testen kermisattracties op Grote Markt: 'Even goed door elkaar geschud'

De zomerkermis is weer van start gegaan op de Grote Markt in Stad. En geheel volgens traditie doen de hoge heren van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken in Groningen een ronde over de kermis.

Harry van Ham is voorzitter van het stel en hij heeft net een rondje in de botsauto's achter de rug. 'Ik ben even goed door elkaar geschud, en dat ging prima', zegt hij lachend. De hoge heren doen dat, zoals hun naam betaamt, ook gekleed in stijl. 'Al is het tijdens zulke warme omstandigheden geen pretje om in een zwart pak te lopen', stelt Van Ham.

Zeg niet dat de hoge heren een uitdaging schuwen. 'Als het even kan doen we ook de moeilijke attracties even aan. De meesten van ons blijven liever met de beide benen op de grond, maar ik hou wel van wat spektakel', zegt Van Ham, terwijl hij naar één van de spectaculairste attracties kijkt.

Hoogtepunt

De kermis duurt nog tot 28 augustus, de dag van Groningens Ontzet, oftewel Bommen Berend. 'De kermis hoort ook echt bij de festiviteiten van die dag, het is voor veel Groningers een plek om naartoe te gaan', stelt Van Ham. Volgens hem is de kermis echter niet het hoogtepunt van Groningens Ontzet.

'Dat moet het NNO-concert op dinsdagavond 27 augustus worden', gaat hij verder. 'Dan wordt er in klassieke setting moderne filmmuziek ten gehore gebracht met Eric Corton als inleider en spreker.'

'Op 28 augustus zelf zijn er allerlei activiteiten, zoals op de Drafbaan, maar ook in de binnenstad met de paardenkeuring en een kranslegging. En er treden veel bandjes op.'

Rare blikken

Als hij ondertussen samen met de overige hoge heren zijn ronde over de kermis vervolgt, fronsen sommige andere kermisbezoekers hun wenkbrauwen als de mannen langslopen. 'Ja, je krijgt soms wel even wat rare blikken toegeworpen, of juist bewonderende. En kinderen stellen die eeuwige vraag: 'Bent u de burgemeester?' Dat blijft stiekem wel leuk', vindt Van Ham.