Schots bedrijf werkt aan veerdienst tussen Eemshaven en Edinburgh

De ferry's zullen voornamelijk vracht vervoeren, maar kunnen ook een groot aantal passagiers en hun auto's meenemen.

Het zou gaan om één van de grootste scheepvaartprojecten uit de geschiedenis van de Eemshaven.

Dagelijkse afvaarten

Voor de bootverbinding zal TEC-Farragon gebruikmaken van ferry's van rederij Stena Line. Het is de bedoeling dat de boten op termijn dagelijks tussen de Eemshaven en Rosyth varen.

De boten meren in de Eemshaven vermoedelijk aan bij de kade van Sealane Terminals. Dat bedrijf trok recent 6,5 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuw vrieshuis. Ook werd de havenkade met honderd meter verlengd.

Waarom de Eemshaven?

De Schotten lieten hun oog op de Eemshaven vallen vanwege de gunstige ligging ten opzichte van belangrijke afzetmarkten voor de Schotse whisky- en houtindustrie, zoals Duitsland, Denemarken en Italië. Ook de aanwezigheid van snelweg A7 vlak bij de Eemshaven zien de Schotten als groot pluspunt.

Alternatief voor Dover-Calais

Schotland zocht naar een alternatieve haven op het vasteland van Europa nadat de veerdienst naar Zeebrugge in 2010 kwam te vervallen. Sindsdien gebruiken Schotse bedrijven de haven van het Zuid-Engelse Dover. Vanaf daar worden de goederen via Calais naar de rest van Europa vervoerd. Door de naderende Brexit zijn de Schotten echter op zoek naar een alternatieve haven.

Brexit speelt grote rol

Wanneer het Verenigd Koninkrijk het met de Europese Unie niet eens wordt over de voorwaarden van de Brexit, zal dat nadelige gevolgen hebben voor het Schotse bedrijfsleven. Dat verwacht Margaret Simpson van de Britse vrachtvervoerorganisatie FTA.

'De politieke situatie is op dit moment onzeker. Daarom vond de Schotse overheid het een goed idee om een alternatief te zoeken voor de havens in Zuid-Engeland.'

Mogelijke afscheiding

Bij de plannen voor de veerdienst houden de Schotten een mogelijke afscheiding van het Verenigd Koninkrijk nadrukkelijk in het achterhoofd. Als onafhankelijk land binnen de Europese Unie kan Schotland vrij handel drijven met Nederland, terwijl een transportroute via Engeland door grenscontroles voor de nodige vertraging zal zorgen.

Stimulans voor toerisme

Naast vrachtvervoer verwacht TEC-Farragon met de veerdienst ook toeristen aan te spreken. Buiten Nederland moeten die onder meer uit Duitsland en Denemarken hun weg naar de Eemshaven vinden.

Reizigers die per boot naar Schotland willen, zijn momenteel aangewezen op de ferry van IJmuiden naar Newcastle. Een overtocht van bijna zestien uur met overnachting aan boord. Vanaf Newcastle rijd je dan in 2,5 uur naar de Schotse hoofdstad Edinburgh.

De bootreis tussen de Eemshaven en Rosyth zal zo'n twintig uur duren. Bij aankomst rijd je in een half uur naar Edinburgh en ben je binnen een uur in Glasgow. Hoeveel een overtocht gaat kosten is nog niet bekend.

Wanneer gaan de boten varen?

Volgens de plannen zou de eerste afvaart eind oktober plaats moeten vinden. Het is echter de vraag of dat haalbaar is. Allereerst moet dan duidelijk zijn dat de gehuurde schepen onder alle weersomstandigheden in de haven kunnen aanmeren. Om dat te onderzoeken wordt momenteel een scheepssimulatie gedaan. Aangezien de Eemshaven vaker grote schepen welkom heet, is de verwachting dat deze test succesvol zal verlopen.

Douane en parkeermogelijkheid

Ook in de haven zelf moet nog het één en ander gebeuren. Zo is er momenteel nog geen douanekantoor ingericht waar aankomende en vertrekkende passagiers zich kunnen melden. Verder moet er gekeken worden naar voldoende parkeermogelijkheden.

De havenkade werd al wel verstevigd om het aanmeren van de grote ferry's zonder problemen te laten verlopen.

Ambitieus bedrijf

Ook directeur David Kellas van TEC-Farragon, een dochterbedrijf van TEC-Offshore, noemt de door hemzelf gestelde deadline van eind oktober 'ambitieus'. 'Maar we zijn dan ook een ambitieus bedrijf', laat hij weten.

'Geen uitspraken over contacten'

Groningen Seaports, dat het scheepvaartverkeer in de Eemshaven faciliteert, wil niet ingaan op de plannen voor de nieuwe veerdienst. 'Wij doen nooit uitspraken over contacten, alleen over contracten. Maar ik ga deze plannen natuurlijk ook niet ontkennen', laat logistiek manager Erik Bertholet weten.

Ook bij Sealane Terminals bevestigt niemand de komst van de lijndienst, maar verwijst men naar TEC-Farragon voor meer informatie.