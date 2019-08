'Ik ga voor een uitdagende vakantie'

Deze zomervakantie volgen we de belevenissen van vakantievierend Groningen in de serie 'Woar bistoe den?' We willen bij RTV Noord graag een beeld geven van Groningers en hun vakantie. Dit is de laatste aflevering.

Brenda is een ervaren grotduiker. Tijdens een vakantie in Thailand had ze de mogelijkheid om een grotduik te doen. Ze heeft daarvoor een cursus gedaan. 'Ik vind technisch duiken heel leuk. Zoveel mogelijk de diepte in. Het was eigenlijk een eenmalig avontuur maar van het één kwam het ander. En ik ben nu ook instructeur'.

Ze leert nu ook aan anderen hoe het grotduiken moet. Daarvoor kan ze ook terecht in het Veenmeer vlakbij Zuidlaren. 'Ik doe de duikers dan een blinddoek om. Dan kan je het beste ervaren hoe het is in een grot. Daar zie je door opdwarrelend zand, troebel water of de luchtbellen vaak geen hand voor ogen. Dan moet je toch je weg weten te vinden'.

Ze laat cursisten dan ook zien dat het spannen en vasthouden van lijnen in een grot erg belangrijk zijn. Die helpen bij het uitzetten en vinden van de juiste route.

Rotsformaties

'Het is prachtig om te zien hoe de natuur zijn werk hier heeft gedaan. De stalagmieten, de druipsteenkegels, in de grotten zijn prachtig om te zien', vertelt Brenda. Ze heeft al veel duiken gedaan waaronder in Mexico, Duitsland en Frankrijk.

'Sommigen kiezen voor een bergwandeling. Ik bezoek een grot', zegt Brenda. Ze maakt ook vaak foto's van de grotten die ze bezoekt.

Fotovakantie

Wie ook van fotograferen en actieve vakanties houdt is de 19-jarige Ingmar Vos uit Wehe-den Hoorn. Hij heeft een eigen persbureau en maakt foto's voor media van calamiteiten. Samen met een vriend bezocht hij deze vakantie Tsjernobyl in Oekraïne.

(Foto: Ingmar Vos)

'Die hele ramp heeft mij geïnteresseerd. Ik heb er veel over gezien en gelezen. Het was heel indrukwekkend om het gebied te zien. Heel veel jungle en oerwoud. Heel apart om alle vervallen gebouwen te zien', vertelt Ingmar.

Door de HBO-serie Chernobyl is het aantal toeristen in het gebied enorm gestegen. 'Ja, dat was wel jammer. Wij hadden de reis al geboekt voordat de serie uitkwam. Het was wel druk maar het blijft indrukwekkend. Ik heb liever dit soort vakanties dan een vakantie aan het strand.

Ook Brenda gaat liever voor een uitdagende vakantie. De volgende is alweer gepland. 'Onder de stad Istanboel is ook een enorm grottenstelsel. Daar ga ik heen met een paar anderen om te duiken. Fantastisch toch!' zegt Brenda.

