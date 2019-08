Hoofdbureau politie in Stad gaat 's avonds en 's nachts op slot

Daarmee komt er een einde aan een tijdperk, waarin je het hoofdbureau dag en nacht binnen kon lopen. Volgens de politie is er door het digitale tijdperk minder behoefte aan bezetting de avond en de nacht.

Veranderingen

'Er is de laatste jaren heel veel veranderd in de maatschappij, waaronder de manier om met de politie in contact te komen. Wij krijgen vooral telefonisch en via social media vragen binnen, terwijl de toeloop naar het politiebureau een stuk minder is geworden. Dat heeft ons doen besluiten om een proef te houden om het politiebureau openingstijden mee te geven', licht politiewoordvoerder Anthony Hogeveen toe.

Hogeveen denkt niet dat het fysieke politiebureau uiteindelijk helemaal zal verdwijnen. 'Bovendien kunnen mensen die onze hulp echt nodig hebben via de intercom aan de Rademarkt alsnog met ons in contact komen. Maar omdat criminaliteit steeds meer online plaatsvindt, zijn we ook steeds meer op het internet te vinden om aan de behoefte te voldoen die daar nodig is.'

Werk op straat

Door het besluit kan ook personeel vrij worden gemaakt voor het werk op straat. 'Agenten die je anders bij de balie te woord zouden staan, kunnen nu de straat op. Wij vinden dan ook dat we onze mensen door deze maatregel effectiever kunnen inzetten', stelt de politiewoordvoerder.

De avond- en nachtsluiting is een proef, die 2 september ingaat en duurt tot 1 januari. Daarna volgt een evaluatie.

