Tientallen geïnteresseerden voor Tiny Houses in Wagenborgen

Woningbouwcorporatie Groninger Huis is verrast door de grote animo voor Tiny Houses. De corporatie kreeg in korte tijd vijftig mailtjes van mensen die graag in zo'n huis willen wonen.

Op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen bouwt Groninger Huis op dit moment drie 'lutje hoeskes'. Eén daarvan is zo goed als klaar.

Stad krijgt dertig huisjes

Eerder bleek al dat er in onze provincie vraag is naar Tiny Houses, die 25 tot maximaal veertig vierkante meter groot zijn. In Groningen hebben zeshonderd belangstellenden zich gemeld. Er komen dertig huisjes in het Westpark, tussen Vinkhuizen en Hoogkerk.

Uit onderzoek van studenten van de Hanzehogeschool bleek onlangs dat twee derde van de starters in Delfzijl en omgeving graag in een Tiny House wil wonen. Ze deden dit onderzoek in opdracht van het Bewonersplatform Delfzijl Noord.

In Delfzijl Noord gaan de komende jaren honderden huizen tegen de vlakte vanwege de versterking.

Een Tiny House in Wagenborgen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)



Jong en oud

Niet alleen jongeren willen in zo'n huis wonen, ook ouderen hebben er wel oren naar. De 82-jarige Jan van Well woont op de hoogste verdieping in de Oldiekflat in Delfzijl. Hij heeft een ruime woonkamer, drie slaapkamers, een keuken en een badkamer. Dat wordt voor hem als alleenstaande oudere zo langzamerhand te groot.

'Ik moet het spul bijhouden en daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dat doe ik dan ook haast niet. Ik pak een stofzuiger en een doekie en dan vind ik het wel goed', zegt Van Well.

Ontspullen

Volgens Geja Hagedoorn, manager Klant en Markt van woningbouwcorporatie Groninger Huis, kunnen ook ouderen prima in een Tiny House wonen. Het gaat meer om een andere leefstijl.

'Je gaat heel anders met je woonomgeving om. Je leeft meer in de natuur. Zo heb je geen schuttingen of erfafscheidingen. Ook heb je minder spullen. Dat spreekt mensen aan.'

Het is wel minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 'Het is klein, dus met een rollator is het lastiger om te bewegen. Bij zo'n huis wordt geen rekening gehouden met grotere draaicirkels.'

Meer gemeenten

Wanneer de huizen in Wagenborgen bewoond kunnen worden, is nog niet bekend. Wel laat Groninger Huis weten ook in de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen en Appingedam Tiny Houses te willen bouwen.

Het Bewonersplatform Delfzijl Noord wil kijken of deze huizen ook gerealiseerd kunnen worden in de havenstad zelf.

