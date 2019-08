Vissers blijven langer op zee om troep MSC Zoe naar boven te halen

'Het is gebleken dat het best wel kansrijk is om de gebieden boven Schiermonnikoog en Ameland zo schoon mogelijk te vissen, want helemaal schoon zal niet lukken', zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat tegenover Omrop Fryslân.

Meeste rommel

Volgens De Feijter is onder meer viskotter LO-28 al volop bezig om in achttien dagen het hele gebied zo schoon mogelijk te krijgen met aangepaste netten. Door een eerdere proef weten de vissers precies waar ze het meeste rommel naar boven kunnen halen.

'In de gebieden waar nu wordt gevist, blijkt best veel boven te kunnen komen. Dan is het aannemelijk dat daar in de buurt ook nog wel spul ligt', gaat De Feijter verder. Er wordt nu geprobeerd het hele gebied te bevissen.

300 ton aan troep

In het Nederlandse deel van het gebied waar de MSC Zoe de containers verloor, moet nog een zo'n driehonderd ton aan troep liggen, vermoedt hij.

'Dat zal de LO-28 zeker niet naar boven halen, maar alles is meegenomen. We willen er alles aan doen om zoveel mogelijk boven te halen op een efficiënte manier.'

Lees ook:

- Lees hier alles over de containerramp met MSC Zoe